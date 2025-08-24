حسین وفایی، ملی پوش اسنوکر کشورمان در دور نخست مرحله انتخابی مسابقات اسنوکر آزاد که در ووهان چین در حال برگزاری است برابر نماینده چین به برتری رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات اسنوکر آزاد ووهان که یک رویداد اصلی رنکینگ تور جهانی حرفه‌ای‌های این رشته به حساب می‌آید، از امروز دوم شهریور در شهر ووهان کشور چین آغاز شد.

حسین وفایی تنها نماینده ایران در این مسابقات در نخستین دیدار خود و در دور اول باقی از مرحله انتخابی با فرمت ۵ از ۹ امروز یک‌شنبه دوم شهریور به مصاف (جینهوآ ژائو) از چین رفت و با نتیجه پنج بر دو او را شکست داد.

وفایی فردا، دوشنبه سوم شهریور ساعت ۱۴ بعدازظهر به وقت محلی (۰۹:۳۰ صبح به وقت ایران) با فرمت ۵ از ۹ به مصاف (بن مرتنز بلژیکی) خواهد رفت.

بازیکنان برنده دور دوم مرحله اصلی به ترتیب در دور سوم و چهارم با رقیبان خود روبه‌رو خواهند شد و سپس دیدار‌های مراحل یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و دیدار نهایی برگزار خواهند کرد.

جوایز نقدی مرحله اصلی مسابقات اسنوکر آزاد ووهان چین به شرح ذیل است:

قهرمان: ۱۴۰ هزار پوند انگلیس

نایب قهرمان: ۶۳ هزار پوند انگلیس

بازیکنان بازنده مرحله نیمه نهایی: هر یک ۳۰ هزار پوند انگلیس

یک چهارم نهایی: ۱۶ هزار پوند انگلیس

بازیکنان بازنده مرحله یک شانزدهم نهایی: هر یک ۱۲ هزار پوند انگلیس

بازیکنان بازنده مرحله یک سی و دوم نهایی: هر یک ۸ هزار پوند انگلیس

بازیکنان بازنده مرحله یک شصت و چهارم نهایی: هر یک ۴ هزار و ۵۰۰ پوند انگلیس

بالاترین امتیاز بریک: ۵۰۰۰ پوند انگلیس

مجموع کل مبلغ جوایز نقدی: ۷۰۰ هزار پوند انگلیس