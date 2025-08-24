به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب ۴ وزن پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان در شهر ساماکوف کشور بلغارستان و در وزن ۶۳ کیلوگرم محمدجواد ابوطالبی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر مورات آریکوگلو از ترکیه را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفر تسوتنی بوکیا از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. ابوطالبی در این مرحله با نتیجه ۹ بر ۵ مغلوب الکس مارگاریان از ارمنستان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه با نتیجه ۱۱ بر صفر لاندان دروری از آمریکا را شکست داد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر کریستین میلنکوف از بلغارستان را از پیش رو برداشت و به مدال برنز دست پیدا کرد.