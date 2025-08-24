به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در جمع خانواده شهیده آرزو پذیره، با اشاره به اقتدار و امنیت کنونی در کشور، خدمت به خانواده شهدا را وظیفه مسئولان دانست و گفت: شهدا جان خود را در راه وطن فدا کردند و با از خود گذشتگی امنیت و آسایش را برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند.

محمد صادق امیرعشایری ، همچنین در دیدار با خانواده شهید محمد انجمی ضمن بررسی مشکلات آنها، بر لزوم تسریع در خدمت رسانی به آنان تأکید کرد.

در پایان از خانواده‌های این دو شهید سرافراز مهاباد تجلیل شد.

شهیده آرزو پذیره در حادثه تروریستی ۳۱ شهریور سال ۸۹ مهاباد و شهید محمد انجمی در ششم مهر ماه سال ۵۹ به فیض شهادت نائل آمدند.

