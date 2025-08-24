پخش زنده
سه قلوهای کامیارانی در کنکور سراسری امسال توانستند با تلاش و مطالعه منظم در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، تینا، فرهام و فرزام محمدی سهقلوهای پرتلاش کامیارانی توانستند با تلاش مستمر و مطالعه روزانه ۱۰ تا ۱۲ ساعت، در کنکور سراسری سال جاری پذیرفته شده و وارد دانشگاه فرهنگیان کردستان شوند.
این خواهر و دو برادر که در یک اتاق مشترک درس میخواندند، با تکیه بر همدلی، همکاری و نظم گروهی، چالشهای تحصیل را پشت سر گذاشتند و مسیر موفقیت را با هم پیمودند.
در شهرستان کامیاران، امسال ۶۶ نفر موفق به ورود به دانشگاه فرهنگیان شدند.