به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، تینا، فرهام و فرزام محمدی سه‌قلو‌های پرتلاش کامیارانی توانستند با تلاش مستمر و مطالعه روزانه ۱۰ تا ۱۲ ساعت، در کنکور سراسری سال جاری پذیرفته شده و وارد دانشگاه فرهنگیان کردستان شوند.

این خواهر و دو برادر که در یک اتاق مشترک درس می‌خواندند، با تکیه بر همدلی، همکاری و نظم گروهی، چالش‌های تحصیل را پشت سر گذاشتند و مسیر موفقیت را با هم پیمودند.

در شهرستان کامیاران، امسال ۶۶ نفر موفق به ورود به دانشگاه فرهنگیان شدند.



