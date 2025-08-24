پخش زنده
فرماندار شهرستان لنگرود از بهره برداری ۱۸۲ طرح عمرانی و خدماتی با بیش از هزار و ۵۴۸ میلیارد تومان هزینه، هفته دولت امسال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ فرماندار شهرستان لنگرود با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهدای کارمند گفت: به مناسبت هفته دولت، ۱۸۲ طرح عمرانی و عام المنفعه با بیش از هزار و ۵۴۸ میلیارد تومان هزینه در شهرستان لنگرود به بهرهبرداری میرسد.
یوسف گلشن هفته دولت را فرصتی برای انعکاس خدمات دولت به مردم دانست و افزود: حدود نیمی از اعتبارات امسال هفته دولت در لنگرود به راه اندازی طرحهای برق منطقهای از جمله پست انتقال برق سیاهکلده لنگرود اختصاص یافته است.
وی ، افتتاح خانههای بهداشت و طرحهای درمانی، اصلاح و بازسازی شبکه توزیع برق، طرحهای آسفالت راهها و معابر، اجرای طرحهای هادی روستایی، احداث رمپهای ورودی و خروجی، روشنایی کنارگذر لنگرود و طرحهای عمران شهری را از جمله مهمترین طرحهای آماده بهرهبرداری در این شهرستان عنوان کرد.
فرماندار شهرستان لنگرود با بیان اینکه مشارکت، همراهی و انسجام در خدمترسانی به جامعه در اولویت دولت قرار دارد، گفت: طرحهای بزرگی در حوزههای زیرساختی از جمله تکمیل فاز دوم بیمارستان شهید حسینپور، کنارگذر لنگرود، ساخت تقاطع غیرهمسطح شهید املاکی، عملیات تکمیل طرحهای محور کومله به اطاقور و کنارگذر لنگرود به چمخاله، سد رادارکومه، ایجاد فیدرهای جدید شرکت توزیع برق و طرحهای رفع تنش آبی در این شهرستان در دست اجرا است.