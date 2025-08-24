به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج علمی اولیه شرکت‌کنندگان نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ خبر داد.

رضا محمدی گفت: نمره‌کل و نمرات خام نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ هم اکنون در سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org

در دسترس است و متقاضیان می‌توانند با ورود به حساب کاربری خود در سامانه یادشده، نمره کل و نمرات خام خود را مشاهده نمایند.

محمدی افزود: در حساب کاربری متقاضیانی که هم در آزمون سراسری نوبت اول و هم در نوبت دوم سال ۱۴۰۴ شرکت کرده‌اند کارنامه علمی اولیه به صورت مجزا نمایش داده می‌شود.

وی اضافه کرد: برای متقاضیانی که فقط در یکی از دو نوبت آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ ثبت‌نام کرده و در جلسه آزمون حاضر شده‌اند، صرفاً کارنامه علمی مربوط به آزمونی که ثبت‌نام کرده‌اند، نمایش داده می‌شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به جزئیات نتایج این آزمون ادامه داد: هم‌زمان با اعلام کارنامه علمی آزمون سراسری نوبت دوم ۱۴۰۴، آن دسته از متقاضیانی که گروه آزمایشی اصلی آنان در دو یا چند نوبت متفاوت بوده، باید گروه آزمایشی اصلی که می‌خواهند از آن انتخاب رشته کنند را حداکثر تا تاریخ ۲۶ مردادماه در حساب کاربری خود مشخص نمایند.

محمدی ادامه داد: برای همه متقاضیان آزمون سراسری اعم از افرادی که فقط در نوبت اول یا دوم و یا هردو نوبت ۱۴۰۴ شرکت کرده‌اند، کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته در هر یک از گروه‌های آزمایشی اصلی و همچنین گروه هنر یا زبان که متقاضی در آن شرکت کرده است، شامل بیشترین نمره‌کل آزمون اختصاصی (کنکور)، نمره‌کل سابقه تحصیلی (آموزش و پرورش) و نمره‌کل نهایی، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری، در حساب کاربری متقاضیان درج خواهد شد و اطلاع‌رسانی لازم درخصوص این مورد و نحوه انتخاب رشته متعاقباً اعلام می‌شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به متقاضیان توصیه کرد برای کسب اطلاعات کامل و دقیق از نتایج اعلام شده، اطلاعیه منتشر شده در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور را مطالعه کنند.