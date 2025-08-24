مهروز ساعی مربی تیم ملی تکواندو بانوان در این باره به خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما گفت: ناهید کیانی با توجه به داشتن رتبه اول و مبینا نعمت زاده با قرار گرفتن در رتبه هشتم اوزان خود در رده بندی جهانی از حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی معاف شدند.

وی افزود: برای اینکه این دو تکواندوکار با آرامش و تمرکز بیشتر آماده شوند، آنها به طور مستقیم در ترکیب تیم ملی اعزامی به مسابقات جهاتی قرار گرفتند.

مربی تیم ملی تکواندو بانوان گفت: برای مسابقات حهانی و بازی‌های کشور‌های اسلامی دو تیم در ۶ وزن انتخاب می‌شوند و در صورت مدال آوری بانوان در بازی‌های کشور‌های اسلامی ابن احتمال وجود دارد که چند تکواندوکار به طور مشترک در هر دو تیم باشند.

مسابقات جهانی تکواندو سوم تا هفتم آبان در چین بر گزار می‌شود و زمان بازی‌های کشور‌های اسلامی هم ۱۶ تا ۳۰ آبان در ریاض است.