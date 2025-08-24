بسته اخبار گوناگون کردستان
در این بسته خبری، بیننده چند خبر گوناگون از نقاط مختلف استان باشید.
سجادی در این بازدید، توسعه و رونق بخش کشاورزی را یکی از اولویتهای اصلی شهرستان عنوان کرد و گفت: کشاورزی و صنایع وابسته، موتور محرک توسعه روستاها هستند.
---------------------
به مناسبت هفته دولت، میز خدمت ادارات شهرستان قروه در مسجدالنبی این شهر برپا شد.
---------------------------
مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه بیت المقدس کردستان گفت: به مناسبت هفته دولت بیش از ۲۰ برنامه با ۵۰ عنوان، دراستان برگزار میشود.
رمضان زاده افزود: رزمایش تخصصی گروههای جهادی، غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده شهدا، توزیع بستههای معیشتی از جمله این برنامه هاست.
-----------------------
مرادی سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کردستان گفت: در ماه جاری حدود ۱۰ هزار نفر از دانش آموزان پسر و دختر متوسطه دوم استان در قالب کاروان راهیانو نور به یادمانهای شهدا در مناطق عملیاتی استا ن در شهرستا نهای بانه، مریوان و سنندج اعزام میشوند.
--------------------------------------
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان قروه از دستگیری ۲ شکارچی غیرمجاز در منطقه شکارممنوع داشکسن خبر داد.
زارعی اظهار کرد: از این شکارچیان ۲ قبضه سلاح ساچمهزنی دولول، ۲ رسته قطار فشنگ، ۳۲ تیر فشنگ ساچمهزنی، یک کولهپشتی و لاشه ۳ قطعه کبک چیل از آنان کشف و ضبط شد.
به گفته وی، پرونده این متخلفان برای رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شده است.