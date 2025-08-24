به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان ، فرماندار سنندج از طرح‌های کشاورزی در روستا‌های قلیان و باباریز بازدید کرد.

سجادی در این بازدید، توسعه و رونق بخش کشاورزی را یکی از اولویت‌های اصلی شهرستان عنوان کرد و گفت: کشاورزی و صنایع وابسته، موتور محرک توسعه روستا‌ها هستند.

---------------------

به مناسبت هفته دولت، میز خدمت ادارات شهرستان قروه در مسجدالنبی این شهر برپا شد.

---------------------------

مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه بیت المقدس کردستان گفت: به مناسبت هفته دولت بیش از ۲۰ برنامه با ۵۰ عنوان، دراستان برگزار می‌شود.

رمضان زاده افزود: رزمایش تخصصی گروه‌های جهادی، غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده شهدا، توزیع بسته‌های معیشتی از جمله این برنامه هاست.

-----------------------

مرادی سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کردستان گفت: در ماه جاری حدود ۱۰ هزار نفر از دانش آموزان پسر و دختر متوسطه دوم استان در قالب کاروان راهیانو نور به یادمان‌های شهدا در مناطق عملیاتی استا ن در شهرستا نهای بانه، مریوان و سنندج اعزام می‌شوند.

--------------------------------------

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان قروه از دستگیری ۲ شکارچی غیرمجاز در منطقه شکارممنوع داشکسن خبر داد.

زارعی اظهار کرد: از این شکارچیان ۲ قبضه سلاح ساچمه‌زنی دولول، ۲ رسته قطار فشنگ، ۳۲ تیر فشنگ ساچمه‌زنی، یک کوله‌پشتی و لاشه ۳ قطعه کبک چیل از آنان کشف و ضبط شد.

به گفته وی، پرونده این متخلفان برای رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شده است.