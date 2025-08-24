پخش زنده
امروز: -
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: میخواهیم فردا مقابل سپاهان یک بازی خوب و پر قدرت را ارائه بدهیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزای صدا و سیما، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران عصر فردا (دوشنبه) از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقشجهان میهمان سپاهان است.
وحید هاشمیان سرمربی سرخ پوشان پایتخت در نشست خبری پیش از این دیدار اظهار کرد: این هفته تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم که به مرور کارهای تاکتیکی و هدفمند اختصاص داشت. بیشتر بازیکنان ما شرایط خوبی دارند و میخواهیم فردا یک بازی خوب و پر قدرت را ارائه بدهیم.
وی افزود: با محرم نویدکیا در تیم ملی هم بازی بودهام. او چند سال کار کرده و نشان داده که از نظر اخلاقی هم بسیار روی تیم تاثیرگذار است. پرسپولیس باشگاه بزرگی است که در گذشته هم به اخلاق اهمیت میداد. من هم به نظم و اخلاق اهمیت میدهم و این موضوع در بازی رعایت میشود. امیدوارم رفتار جوانمردانه در بازیها جا بیفتد.
وی همچنین گفت: هیچ وقت هیچ جامی را به خاطر نتایج گذشته به تیمی نمیدهند و من هم به نتایج گذشته اهمیت نمیدهم. برای ما بازی از وقتی آغاز میشود مهم است و به این فکر میکنیم پیروز میدان باشیم و کیفیت خوبی ارائه بدهیم.
سرمربی پرسپولیس همچنین تصریح کرد: بازیکنان تیم ما به خاطر بازی در سطح اول فوتبال ایران از نظر نظم در وضعیت خوبی هستند. ما هیچگونه سختگیری نداریم و فقط نظم و انضباط در قالب احترام داریم. همه تیمهایی که نتیجه میگیرند نظم دارند و بازیکنان موفق هم همیشه منظم بودهاند.
هاشمیان در پاسخ به این سوال که آیا برای پست دفاع چپ همچنان فرشاد احمدزاده را به میلاد محمدی ترجیح میدهد یا خیر؟ گفت: آن دیگر بستگی به تمرینات و نوع بازی حریف دارد و در نهایت من با کادر فنی تصمیم میگیریم کدام بازیکن میتواند منافع تیم ما را بهتر تامین کند. فوتبال ۹۰ دقیقه است و هر بازیکن در تیم ما نقش مهمی ایفا میکند. همه بازیکنان ما با کیفیت هستند. ما خوشبتخانه بازیکنان خوبی داریم که میتوانند به ما کمک کنند. نفراتی که بازی میکنند بر مبنای تاکتیک ما است.
او در ادامه گفت: فوتبال ما بر اساس منطق است. جایی که توپ داریم باید حمله کنیم و جایی که توپ را نداریم باید دفاع کنیم. شرایط بازی متفاوت است و با شرایط بازی نوع بازی را مشخص میکنیم.
هاشمیان در ادامه گفت: طبیعتا وقتی با تیم حریف بازی میکنیم این تیم را آنالیز میکنیم و سپاهان را هم آنالیز میکنیم.
سرمربی پرسپولیس درباره بازی کردن پیام نیازمند و رضا شکاری مقابل تیم قبلیشان هم گفت: درهمه جای دنیا بازیکنان جا به جا میشوند و مهم این است که یاد بگیریم انتقال بخشی از فوتبال است و باید به بازیکنان احترام بگذاریم. امیدوارم این دو بازیکن بهترین نمایش را برای تیم ما داشته باشند.