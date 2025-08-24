فرماندار خرم آباد از کلنگ زنی و بهره برداری ۹۱ طرح عمرانی و اقتصادی ،هفته دولت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛فرماندار خرم آباد گفت:هفته دولت ۹۱ طرح در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی کلنگ زنی و به بهره برداری می رسد.

نور الدین درمنان افزود: برای اجرای این طرح ها،بیش از یکهزار و ۵۷۱ میلیارد تومان هزینه شده است. همچنین۵۷ میلیون یورو سرمایه‌گذاری ارزی در نظر گرفته شده است.



این طرح ها در حوزه های آبرسانی،خدمات رسانی، بهبود زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی است که با بهره‌برداری از این طرح‌ها،برای ۵۰۰ نفر شغل ایجاد خواهد شد.



همچنین رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان هم گفت:مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان با حضور در مساجد استان، گزارشی شفاف از اقدامات و دستاوردهای دولت به مردم ارائه می‌دهند.

حجت‌الاسلام غلامی افزود: هفته ی دولت با برگزاری برنامه‌های متنوعی در مساجد و مراکز فرهنگی، فرصتی مناسب برای تبیین عملکرد دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌شود.





