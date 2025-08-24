به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در آئین کلنگ زنی این طرح که با حضور استاندار برگزار شد گفت: با هدف ارتقاء کیفیت خدمات آب و فاضلاب و پاسخگویی به نیازهای مردم شهرستان چرام، عملیات تکمیلی و تهیه، نصب و راهاندازی یک مدول از تصفیهخانه فاضلاب شهر چرام کلنگزنی شد. رضا رضایی اعتبار تخصیص یافته به مرحله تکمیلی تصفیهخانه فاضلاب شهر چرام را ۱۹۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تاکنون برای اجرای این طرح بهداشتی ۲۱۵ میلیارد تومان هزینه شده است. رضای با اشاره به طرحهای افتتاحی شرکت آب و فاضلاب استان در شهرستان چرام، اضافه کرد: این طرحها شامل بخشی از تاسیسات آبرسانی به روستای دلی خلیفه در منطقه سادات امامزاده علی، اصلاح شبکه توزیع آب شرب شهرستان چرام، برآورد اصلاح شبکه آب شهر سرفاریاب، آبرسانی به مجتمع پشته زیلایی و شبکه توزیع آب در قالب طرحهای پراکنده آبرسانی در چرام است. وی با اشاره به محل تامین منابع مالی طرحهای آبرسانی در شهرستان چرام، ادامه داد: منابع مالی این طرحها از محل اعتبارات استانی و مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت تامین شده است. یدالله رحمانی استاندار نیز در این مراسم گفت: اجرای بخشی از طرحهای آبرسانی باعث افزایش دبی چاهها و منابع تامین آب به میزان ۲۲۰ لیتر بر ثانیه شده است که تاثیر بسزایی در کاهش اثرات تنش آبی در شهرستان چرام دارد. حجت الاسلام موحد نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی و چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از فعالیتهای عمرانی بزرگ در شهرستان چرام طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر چرام است و تکمیل آن نقش بسزایی در توسعه زیرساختهای این شهر دارد.