به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، گلزار شهری در گفت‌و‌گو با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: نقطه قوت و قدرت جمهوری اسلامی در مردم است و تا زمانی که مردم در اتحاد باشند جمهوری اسلامی تمام عرصه‌های بین المللی پیروز خواهد بود.

وی به بیانات امروز رهبر انقلاب اشاره کرد و افزود: امروز اختلاف سلیقه‌های سیاسی وجود دارد ولی در دفاع از میهن در مقابل دشمن مردم متحدند و این اتحاد مانع تجاوز دشمن است که می‌خواهند این را از بین ببرند. اگر دشمن بفهمد که اتحاد مردم از بین رفته است بلافاصله به کشور حمله خواهد کرد و پیروز هم خواهد شد.

کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: پس وظیفه همه هست که این اتحاد را حفظ کنند چه مسئولین کشور در قوای سه گانه، چه جریان‌های سیاسی چه گروه‌های مختلف مردم حول این سه محوری که رهبر انقلاب گفتند یعنی دفاع از نظام، دفاع از کشور و ایستادگی در مقابل دشمن باید قرار گیرند و هرحرفی که خلاف اتحاد باشد به ضرر کشور خواهد شد.