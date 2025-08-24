پخش زنده
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز یکشنبه با هدف شرکت در اجلاس فوقالعاده وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی وارد جده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز یکشنبه در رأس هیئتی دیپلماتیک به منظور شرکت در اجلاس فوقالعاده وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی درباره غزه وارد جده شد.
وزیر امور خارجه ضمن شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی -که بنا به درخواست ایران و چند کشور دیگر برای رسیدگی به فاجعه انسانی در غزه و هماندیشی جهت توقف نسلکشی فلسطینیان و محاکمه و مجازات جنایتکاران صهیونیست تشکیل میشود - با تعدادی از همتایان خود از کشورهای اسلامی دیدار و رایزنی خواهد کرد.