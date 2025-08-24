پخش زنده
امروز: -
عزاداران یاسوجی با برپایی پیاده روی عمومی در رثای هشتمین اختر آسمان امامت و ولایت امام رضا (ع) بر سر و سینه زدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، به مناسبت سالروز شهادت امام رضا (ع)، عصر امروز جمعی از عاشقان و دلدادگان اهلبیت (ع) در یاسوج با حضور گسترده در مراسم پیادهروی عمومی و عزاداری شرکت کردند.
این مراسم معنوی با حرکت عزاداران از جوار امامزاده عبدالله (ع) آغاز شد و با نوحهخوانی، سینهزنی و ذکر مصیبت حضرت علی بن موسیالرضا (ع) تا منطقه آبشار یاسوج ادامه یافت.
در طول مسیر نیز موکبهای مردمی به توزیع نذری اقدام به پذیرایی از عزاداران کردند.
این مراسم با قرائت زیارتنامه امام رضا (ع) و دعای دستهجمعی پایان یافت.
همچنین به همین مناسبت مردم مؤمن و هیئتهای مذهبی در دیگر مناطق کهگیلویه و بویراحمد با برپایی دستههای سینهزنی و زنجیرزنی، عشق و ارادت خود را به امام هشتم شیعیان نشان دادند.