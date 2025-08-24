نماینده بروجرد گفت: پست برق بروجرد ۸۵ درصد پیشرفت دارد که با بهره‌برداری از آن، برق پایدار این شهرستان تا بیش از ۲۰ سال تامین می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی به همراه مدیر عامل شرکت باختر از طرح در حال ساخت برق این شهرستان بازدید کرد.

عباس گودرزی با بیان اینکه بروجرد پست مستقل ندارد، افزود:این طرح ۸۵ درصد پیشرفت دارد که بیش از یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات ملی در این طرح جذب شده که با تکمیل و بهره برداری از آن شاهد پایداری برق تا بیش از ۲۰ سال خواهیم بود.

نماینده بروجرد با اشاره به خریداری و فراهم بودن تجهیزات کارگاه گفت: امیدواریم شاهد بهره برداری این طرح در سال جاری باشیم.