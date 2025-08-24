مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی: ۴۰۰ دقیقه برنامه زنده از حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس به روی آنتن شبکه خاوران رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صدا و سیمای استان در ارتباط زنده قرارگاه رسانه‌ای صدا و سیمای استان در مشهد مقدس گفت: قرارگاه رسانه‌ای صداوسیمای خراسان جنوبی از روز سه شنبه ۲۸ مرداد در مشهد مقدس مستقر شده و آغاز به کار کرده است.

آینه دار افزود: تا امروز این قرارگاه ۲۳ ارتباط زنده با شبکه خاوران برقرار کرده است.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: با تلاش عوامل تولید و فنی صدا و سیمای استان در این قرارگاه، ۴۰۰ دقیقه برنامه زنده از حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس به روی آنتن شبکه خاوران رفت.

آینه دار از تلاش عوامل قرارگاه صدا و سیمای استان در مشهد مقدس و عوامل مستقر در مرکز استان در این ایام قدردانی کرد.