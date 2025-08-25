به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ استاندار لرستان با حضور در گفتگوی خبری ویژه امشب ،دوم شهریور ماه ۱۴۰۴ با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهید جمهور، شهدای مقاومت و شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت:شهیدان رجایی و باهنر الگوی خدمت صادقانه و جهادی برای همه خدمتگزاران هستند و همواره ملت غیور ایران اسلامی با همدلی و وحدت و تبعیت از مقام معظم رهبری در دفاع از دولتها و ارزش های انقلاب اسلامی با اقتدار و مقاوم ایستاده اند .

سید سعید شاهرخی با اشاره به ضرورت وفاق ملی برای خدمت به مردم بیان کرد:همه باید در مسیر توسعه ، توجه به معیشت مردم ،اشتغالزایی برای جوانان و رفع مشکلات آنان گام برداریم.



سید سعید شاهرخی به اجرای ۱۰۷ طرح پیشران برای پنج سال در استان اشاره کرد و افزود: تکمیل این طرح‌ها می‌تواند تحول بزرگی در لرستان ایجاد و مسیر پیشرفت و توسعه ی استان ایجاد کند.



وی با اشاره به اجرای بیش از ۵۷۸ طرح اولویت دار در استان گفت: برای اجرای این برنامه هر سال ۵۰ همت اعتبار نیاز است؛ در سال اول برنامه پنج ساله ،۱۴۰۴ تعداد ۱۸ طرح از طرح‌های پیشران به اتمام می‌رسد و علاوه براین از تعداد طرح‌های اولویت دار هم ۲۴۲ طرح، تکمیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه از طرح های اولویت دار هم ۷۶ طرح عمرانی و ۱۷۱ طرح اقتصادی هستند، افزود: منابعی که طی ۹ ماه اخیر جمع آوری شده شامل ۷/۸ دهم بودجه عمومی دولت، ۱۸ همت بخش خصوصی، ۱۰ همت تسهیلات دولتی ، ۲ همت منابع شهرداری ها، ۲ ونیم همت منابع داخلی شرکت ها، نیم همت صندوق توسعه ملی ، ۰/۶ منابع خارجی و ۵ همت سایر منابع بوده و طی سال گذشته تا ابتدای سال مالی امسال ۴۲/۸ همت این منابع محقق شده است.



شاهرخی بیان کرد : همچنین چشم اندار اشتغال استان تا پایان برنامه هفتم ۲۰ هزار شغل خواهد بود.

استاندار لرستان گفت: با هدف بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان در مدیریت استان، دوهزار و ۶۰۰ نفر از نخبگان علمی، دانشگاهی و تخصصی در قالب شورای مشورتی استان سازماندهی و در حال اجرا است .

استاندار لرستان با بیان اینکه طرح راه‌آهن لرستان با تزریق یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع هم‌اکنون در ۳۰ جبهه در حال فعالیت است، افزود: امسال هم بیشتر از سال گذشته تامین مالی شده است و هم اکنون به دنبال جانمایی وساخت ایستگاه آن در خرم آباد هستیم.

وی با بیان اینکه زمین های دیم استان ۲۱ درصد آبی شده ،افزود: میانگین زمین های آبی کشور ۴۵ درصد است که باید سد‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ استان تکمیل شود تا بتوانیم به میانگین کشوری برسیم.

شاهرخی با اشاره به اینکه پیگیر ساخت سد معشوره و سد مخملکوه هستیم، گفت: ۲۰۰ میلیارد از منابع در اختیار برای تکمیل سد مخملکوه قرار دادیم که این سد با پیشرفت ۴۵ درصدی قرار است در بلند مدت آب شرب شهر خرم آباد را تامین کند.

استاندار لرستان با اشاره به پیشرفت ۱۴ درصدی سد معشوره هم افزود:این طرح در حال پیمان سپاری به پیمانکار جدید است و امسال ۵۵۰ میلیارد تومان به این طرح تزریق شده و برای ساخت این سد پنج همت اعتبار نیاز دارد که به دنبال فاینانس با یک شرکت چینی برای ساخت آن هستیم و تلاش داریم که به زودی به شورای اقتصاد برود و از سرمایه خارجی برای کار استفاده کنیم.



استاندار لرستان همچنین با اشاره به مصوب کردن سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی خرم آباد گفت: عملیات اجرایی این طرح در زمینی حدود ۷۰۰ هکتار در مجموعه کشت و صنعت آغاز شده است.

وی گفت:این منطقه با برخورداری از معافیت مالیاتی، استقرار گمرک، پایانه صادراتی و نزدیکی به فرودگاه و شهر، بسیار برای سرمایه‌گذاران جذاب است.

شاهرخی افزود: در گام اول، برای پنج واحد صنعتی منحصربه‌فرد در این منطقه مجوز صادر شده که شامل تولید کودهای شیمیایی سوپر فسفات تریپل، نیترات کلسیم، کلات آهن، اسید نیتریک کشاورزی و اسیدسولفوریک خوراکی است.

استاندار گفت: این پنج طرح با سرمایه‌گذاری ۱۸ همت که از محل سرمایه خارجی تأمین می‌شود، علاوه بر ایجاد ۷۰۰ تا ۸۰۰ شغل مستقیم، بخشی از نیاز کشور را تأمین و مازاد آن را صادر خواهند کرد.