سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان گفت: تیم بسیار جوانی داریم، کنار این بازیکنان نفرات باتجربهای هم باید داشته باشیم که تلفیق خوبی را شکل دهند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر خلیفه اصل در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال استقلال خوزستان مقابل پیکان اظهار داشت: فردا ما یک بازی بسیار سخت مقابل تیم خوب پیکان داریم. این تیم با کادر فنی خوبی که دارد به لحاظ فنی خیلی خوب است و ما هم امیدواریم فردا بتوانیم با یک بازی خوب نتیجه خوبی کسب و دل مردم خوزستان را شاد کنیم. ما یکسری مشکلات مانند کمبود بازیکن داریم و امیدوارم که در آینده بتوانیم کمبودمان را برطرف کنیم.
وی ادامه داد: ما یکسری بازیکنان خوب زیر ۲۱ و ۲۳ سال داریم. ما در کنار این جوانان اگر بتوانیم چند بازیکن باتجربه کسب کنیم میتوانیم نتیجه لازم را به دست بیاوریم. بازی دادن به جوانان تاوان دارد که ما هم این تاوان را میپذیریم. امیدوارم بتوانیم بازیکنان خوبی را به فوتبال کشورمان معرفی کنیم. در بازی گذشته ما سه چهار بازیکن زیر ۲۱ سال بازی دادیم و میانگین سنی الان تیم ما ۲۳ سال و هفت ماه است و تیم بسیار جوانی داریم. کنار این بازیکنان، نفرات باتجربهای هم باید داشته باشیم که تلفیق خوبی را شکل دهند.
خلیفهاصل افزود: ما در فصل نقلوانتقالات توانستیم ۱۵ بازیکن بزرگسال را جذب کنیم که بازیکنان خوبی هستند، ولی درصدد آن هستیم که دو سه بازیکن خوب دیگر هم جذب کنیم. پنجره ما فعلاً بسته است، اما با رایزنی باشگاه این مشکل حل میشود. ما سه بازیکن آزاد را میتوانیم به لیستمان اضافه کنیم که در آینده نزدیک این اتفاق رقم میخورد. ما در خط حمله بازیکنان خوبی در اختیار داریم. خوشبختانه ما در بازیهایمان خلق موقعیت داریم، ولی باید با کار بیشتر به بازیکنان جوانمان کمک کنیم تا از فرصتها به خوبی استفاده کنند. ما تا حدودی کمتجربه هستیم و مطمئناً با اضافه شدن یک بازیکن باتجربه در خط حمله میتوانیم این کمبود تجربه را جبران کنیم.
سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان خاطرنشان کرد: ما با مطالعه بازیکن گرفتیم. امیرعلی صادقی، محمد شریفی، حجت احمدی و قاسم لطیفی و ... جزو بازیکنان بزرگ هستند که به ما کمک خواهند کرد. مطمئناً از این بازیکنان در آینده خیلی خواهیم شنید و به استقلال خوزستان خیلی کمک خواهند کرد.
وی درباره برگزاری بازیها با VAR گفت: من از سازمان لیگ خواهش میکنم که مسابقات را با عدالت برگزار کنند و اگر قرار به استفاده از VAR است در همه بازیها این شرایط را داشته باشیم تا خدای نا کرده حق کسی پایمال نشود.
خلیفهاصل در واکنش به این موضوع که آلکثیر به استقلال خوزستان نیامد، اظهار داشت: آلکثیر بازیکن بسیار بزرگی است و باعث افتخار من بود اگر به استقلال خوزستان میآمد. او صلاح دید که به تیم دیگری برود و ما برای این بازیکن آرزوی موفقیت داریم.
وی درباره وضعیت فنی ابوالفضل کوهی تصریح کرد: متأسفانه او سال پیش مصدومیت طولانی مدتی داشت، اما خوشبختانه الان کنار ماست و فکر میکنم در آینده از ابوالفضل کوهی خیلی خواهیم شنید. امیدوارم کوهی مسیر خوبی را انتخاب کند و ما هم به او کمک کنیم. او میتواند در آینده یک دفاع یا وینگر راست خوب در تیم ملی باشد.
سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: فوتبال برای جوانان است و ما باید به آنها کمک کنیم تا این بازیکنان جوان در اختیار تیم ملی کشورمان قرار بگیرند. ما باید در فوتبالمان جوانگرایی داشته باشیم تا به فوتبال ملیمان کمک کنیم. ما میتوانیم با جوانگرایی خوبی که داریم در پایان فصل هم نتیجه خوبی بگیریم.