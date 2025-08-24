پخش زنده
کوبل داوری و ناظر هندبال بانوان ایران در مسابقات قهرمانی جوانان دختر آسیا به میزبانی ازبکستان حاضر شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عاطفه مظفری و فرناز مظاهری، کوبل قارهای داوری هندبال ایران، به دعوت فدراسیون هندبال آسیا در هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا در ازبکستان حضور دارند و این رقابتها را سوت میزنند.
کوبل داوری ایران تا امروز دو دیدار میان تیمهای چین - هنگکنگ و چین - هند را قضاوت کردهاند.
همچنین به دعوت AHF لیلا شفایی، ناظر قارهای هندبال ایران، کار نظارت بر این مسابقات را برعهده دارد.
از سوی دیگر میترا نوری، رییس کمیته توسعه هندبال فدراسیون آسیا و ناظر جهانی هندبال ایران نماینده ویژه AHF در این رقابتهاست.
هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا از ۲۹ مرداد تا ۷ شهریور ۱۴۰۴ با حضور ۱۰ تیم ایران، کرهجنوبی، ژاپن، قزاقستان و قرقیزستان، ازبکستان، چین، چینتایپه، هنگکنگ و هند به میزبانی تاشکند در ازبکستان در حال برگزاری است.