به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال جوانان دختر ایران فردا، دوشنبه ۳ شهریور، در چهارمین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا مقابل قرقیزستان صف آرایی میکند.

دختران کشورمان که پیش از این یک پیروزی ارزشمند مقابل قزاقستان به دست آورده‌اند، باید مقابل قرقیزستان به میدان بروند که نخستین حضور خود در قهرمانی آسیا را تجربه می‌کند و سه دیدار خود مقابل ژاپن، کره‌جنوبی و قزاقستان را واگذار کرده است.

بازی دو تیم ایران و قرقیزستان فردا، دوشنبه، ۳ شهریور، و از ساعت ۱۰:۳۰ به دقت کشورمان آغاز می‌شود.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا از ۲۹ مرداد تا ۷ شهریور به میزبانی تاشکند در ازبکستان برگزار می‌شود.