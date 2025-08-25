پخش زنده
استاندار گلستان با حضور در ویژه برنامه تلویزیونی «دولت» گفت: در هفته دولت امسال ۱۸۵۶ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۱۶ هزار و ۶۶۵ میلیارد تومان در سطح استان افتتاح یا کلنگزنی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علیاصغر طهماسبی افزود: اجرای این پروژهها زمینهساز اشتغالزایی برای یکهزار و ۷۴۸ نفر خواهد بود. همچنین در این ایام ۱۳۷ برنامه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در ۱۴ شهرستان استان برگزار میشود.
وی با تاکید بر اولویتهای دولت در حوزه آموزش افزود:طبق تأکید ریاست محترم جمهوری مبنی بر نهضت مدرسهسازی، از دهه فجر ۱۴۰۳ تاکنون و تا اول مهر امسال، هر روز یک کلاس درس در استان گلستان تحویل آموزشوپرورش خواهد شد. بر اساس آمار موجود، ۱۵۴ مدرسه با یکهزار و ۲۴ کلاس شناسایی شده و تنها در شش ماه گذشته، ۹۲ مدرسه با ۷۵۰ کلاس درس در حال ساخت است که مقرر شده تا آغاز سال تحصیلی تحویل داده شود. همچنین مشکل ۲۸ مدرسه با ۱۲۰ کلاس درس در قالب جابجایی فضا حل شده و مدارس سنگی و کانکسی از جمله در گالیکش برچیده خواهد شد.
استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنانش به موضوع جذب سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت:از نخستین روزهای مسئولیتم نشستهای متعددی با بازرگانان و اتاق بازرگانی استان برگزار شد و حتی معاون اقتصادی استانداری با معرفی فعالان اقتصادی انتخاب شد. امروز سرمایهگذاران ملی و بینالمللی در حوزههای مختلف از جمله انرژی، آبشیرینکن، پساب گرگان در منطقه آزاد و همچنین پتروشیمی برای سرمایهگذاری در استان ورود کردهاند. این اقدامات نویدبخش تحولی بزرگ در آینده نزدیک برای مردم گلستان خواهد بود.
استاندار گلستان، علیاصغر طهماسبی با اشاره به اقدامات توسعهای در استان گفت: با وجود شرایط سخت اقتصادی، اقدامات ارزشمندی در استان گلستان آغاز شده است. یکی از مهمترین پروژهها، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی این استان است که پس از تصویب مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، از ابتدای دولت چهاردهم عملیات اجرایی آن آغاز شد. برخلاف برخی مناطق آزاد کشور که همچنان روی کاغذ باقی ماندهاند، در گلستان این طرح به مرحله اجرا رسیده و هماکنون قریب به ۵۰ درصد حصارکشی این منطقه انجام شده و گمرک منطقه آزاد نیز افتتاح شده است.
وی ادامه داد:مساحت منطقه آزاد گلستان حدود چهار هزار هکتار است و تاکنون بیش از ۶۰ شرکت داخلی و خارجی در آن ثبت شدهاند که برخی از آنها مجوز فعالیت خود را نیز دریافت کردهاند. این موضوع نویدبخش رونق اقتصادی و جذب سرمایهگذاری گسترده در استان خواهد بود. برای نخستین بار نیز کشور ترکمنستان در گرگان نمایشگاه برپا کرد و در آینده نزدیک، نمایشگاهی از ظرفیتهای استان گلستان در عشقآباد و بالکان برگزار خواهد شد.
استاندار گلستان با اشاره به اقدامات زیربنایی در مرزهای استان افزود:برای رفاه رانندگان ترانزیتی که روزانه حدود ۲۰۰ کامیون از مرز گلستان به ترکمنستان تردد میکنند، تیرپارک ویژهای احداث شده که در هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید. همچنین مذاکراتی با طرف ترکمنستانی انجام شده تا مشکلات مسیرهای جادهای و تسهیل تردد مسافران و تجار برطرف شود.
طهماسبی در خصوص اتصال ریلی گلستان به کریدور شمال ـ جنوب کشور گفت:. تحقق این طرح میتواند زمان انتقال بار از چین به ایران را از ۴۵ روز به حدود ۱۲ تا ۱۵ روز کاهش دهد که مسیر کوتاهتر، امنتر و ارزانتری را برای تجار فراهم خواهد کرد. در حال حاضر ظرفیت جابهجایی سالانه سه میلیون تن بار از چین به بندرعباس وجود دارد و تکمیل این حلقه ریلی میتواند مزیت بزرگی برای استان گلستان و کل کشور ایجاد کند.
وی گفت:انتظار داریم در سفر آینده ریاست محترم جمهوری به گلستان، همانگونه که در خراسان شمالی دستور تکمیل خط ریلی بجنورد به مشهد صادر شد، برای اتصال ریلی گلستان نیز تصمیمگیری شود. این پروژه یک مطالبه اساسی مردم و تجار استان است و اجرای آن نقش بسزایی در توسعه اقتصادی منطقه خواهد داشت.
علیاصغر طهماسبی با اشاره به چالشهای جدی استان در حوزه آب و اقدامات دولت برای رفع آن گفت:متأسفانه گلستان تنها استانی است که آب شرب خود را عمدتاً از منابع زیرزمینی و از طریق حفر چاه تأمین میکند و بیش از ۹۵ درصد این منابع شور هستند. برای رفع این مشکل، در سه بخش اقدامات جدی در دستور کار قرار گرفته است. نخستین گام، دریافت مجوز ایجاد آبشیرینکن در پایان سال ۱۴۰۳ بود که با بررسیهای زیستمحیطی به تصویب رسید.
وی افزود: تاکنون با چهار سرمایهگذار شامل دو بخش دولتی و دو بخش خصوصی مذاکرات متعددی انجام شده و اسناد مطالعاتی نیز در اختیار آنان قرار گرفته است. امیدواریم در یک تا دو ماه آینده این تفاهمنامهها به قرارداد تبدیل و عملیات اجرایی آغاز شود تا شهرهای غرب استان، بخشی از مرکز استان (گرگان) و همچنین آققلا از این ظرفیت بهرهمند شوند.
وی در ادامه به پروژههای بزرگ سدسازی در شرق استان اشاره کرد و گفت:سد نرماب پس از حدود ۱۵ سال بلاتکلیفی، با پیگیریهای جدی دولت چهاردهم در حال تکمیل است و انشاءالله تا اول مهر امسال آبگیری خواهد شد. برای جابهجایی روستاهای در محدوده سد، هم بنیاد مسکن و هم قرارگاه سازندگی پای کار هستند و بخشی از منابع مالی نیز با مصوبه وزیر محترم اقتصاد و از محل مولدسازی املاک گمرک تهران تأمین خواهد شد.
استاندار گلستان همچنین درباره سد چایلی گفت: این سد بیش از ۲۰ سال بلاتکلیف مانده و کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت داشته است. در فروردین امسال جلسهای با مردم و بزرگان شش روستای در محدوده سد برگزار کردیم و بر اساس توافقات، ۴۰۰ هکتار زمین از منابع ملی در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته تا برای اسکان و ساخت منازل جدید آمادهسازی شود. امسال برای اولین بار، دولت چهاردهم پرداخت تسهیلات بین ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومانی به مردم را آغاز خواهد کرد تا با فرهنگ و سلیقه خود خانههایشان را بسازند.
وی تصریح کرد:حل معضل تأمین آب شرب، تکمیل سدهای نیمهتمام و جابهجایی روستاهای واقع در محدوده سدها، از اولویتهای اصلی دولت در گلستان است و امیدواریم با همت دستگاههای اجرایی و همراهی مردم، این مشکلات دیرینه برای همیشه برطرف شود.
علیاصغر طهماسبی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه سرمایهگذاری، مسکن و ورزش در استان گفت: در سال گذشته حتی یک متر زمین در گلستان تغییر کاربری داده نشد. این موضوع به دلیل مرغوبیت بالای خاک استان بود، چرا که زمینهای کشاورزی گلستان عموماً درجه یک و دو محسوب میشوند. با دعوت از رئیس امور اراضی کشور و مجمع نمایندگان استان، این مسئله بررسی شد و در نهایت توانستیم رتبه استان در پاسخ به استعلامات سرمایهگذاری را از جایگاه ۲۲ به رتبه ۱۱ کشور ارتقا دهیم. این موفقیت در مدت کوتاهی حاصل شد و نشان میدهد استان برای سرمایهگذاران فرش قرمز پهن کرده و با جدیت در پی رفع موانع است.
وی درباره وضعیت پروانههای مرغداری در استان افزود:بیش از ۱۲۰۰ پروانه مرغداری در سالهای گذشته صادر شده بود که بسیاری از آنها به مرحله ساخت نرسیده بودند. همین موضوع موجب سوءتفاهم در تخصیص آب شده بود. در همین مدت کوتاه بیش از ۴۰۰ پروانه را که بدون اقدام عملی باقی مانده بود ابطال کردیم تا مسیر برای سرمایهگذاران واقعی باز شود و تخصیص آب بهدرستی صورت گیرد.
استاندار گلستان در خصوص نهضت ملی مسکن تصریح کرد:شتاب ساختوساز در حوزه مسکن بیسابقه بوده است. امسال در هفته دولت ۱۸۰۰ واحد مسکن خودمالکی، بازآفرینی شهری و نهضت ملی مسکن تحویل مردم خواهد شد. علاوه بر آن ۳۶۲۲ واحد مسکن روستایی با اعتباری بالغ بر ۷۵۰ میلیارد تومان ساخته شده و ۳۷۰۰ سند اراضی روستایی نیز صادر و به مردم تحویل شده است. همچنین ۲۵۰۰ واحد مسکن محرومین در دست ساخت است که تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ تکمیل و تحویل خواهد شد.
وی در ادامه به حوزه ورزش و جوانان پرداخت و گفت:سرانه ورزشی استان گلستان متأسفانه پایین است و زیرساختهای کافی وجود ندارد. در حالی که در استانهایی مانند کرمان، اصفهان، خوزستان و آذربایجان شرقی صنایع بزرگ از تیمهای ورزشی حمایت میکنند، در گلستان چنین پشتیبانی وجود ندارد. ما جلسات متعددی با سرمایهگذاران برگزار کردهایم تا تیمهای ورزشی استان را حمایت کنند. اعتقاد راسخ داریم که جوانان موتور محرک جامعه هستند و باید بیش از پیش برای آنان فرصتسازی کرد.
استاندار گلستان گفت:در هفته دولت امسال ۱۶ پروژه ورزشی شامل سالنهای ورزشی با اعتباری بالغ بر ۱۰۳ میلیارد تومان در استان گلستان به بهرهبرداری خواهد رسید. همچنین عملیات اجرایی ۲۰ پروژه ورزشی دیگر با اعتبار ۱۷۰ میلیارد تومان آغاز میشود که انشاءالله تا دهه فجر ۱۴۰۴ تکمیل و بهرهبرداری خواهند شد.
وی افزود:در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز ۱۳۰۷ پروژه در سطح استان و شهرستانها و حتی روستاهای گلستان در هفته دولت رصد و اجرایی میشود تا مردم بتوانند از این ظرفیتهای فرهنگی، ورزشی و هنری بهرهمند شوند. ما در تمامی رشتهها اعم از صنعت اسب و باشگاههای سوارکاری در گنبد و بندرترکمن، والیبال گنبد، پاس گرگان، بسکتبال گرگان و حتی تیم آسمان حضور فعال داریم و از این تیمها حمایت خواهیم کرد.
استاندار گلستان درباره موضوع انتقال یک تیم لیگ برتری به استان اظهار داشت: برای انتقال امتیاز تیم لیگ برتری هوادار به گلستان، جلساتی با مالک باشگاه در تهران و گرگان برگزار شد و حتی با همراهی نماینده محترم مردم گرگان، مجوز انتقال از وزارت ورزش اخذ گردید. متأسفانه مالک تیم پیش از انجام مراحل نهایی به خارج از کشور سفر کرد و با توجه به آغاز لیگ هنوز توافق نهایی حاصل نشده است. امیدواریم در آینده نزدیک این موضوع پیگیری و به نتیجه برسد.
احیای واحدهای تولیدی و رشد اشتغال
استاندار گلستان گفت:با برگزاری ستاد رفع موانع تولید و حضور سرمایهگذاران و دستگاههای اجرایی، از دهه فجر سال گذشته تاکنون ۲۷ واحد راکد تولیدی استان احیا شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد رشد داشته است. در همین راستا ۳۸۷ نفر مشغول به کار شدند که نشاندهنده رشد ۱۷ درصدی اشتغال است. حجم سرمایهگذاری انجامشده نیز ۶۱۴۳ میلیارد ریال بوده که خوشبختانه این واحدها دوباره به چرخه تولید بازگشتهاند.