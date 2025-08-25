سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت به شدت روی معیشت مردم حساس است، گفت: ویژگی این دولت آن است که واضح با مردم صحبت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی در اولین روز از هفته دولت با حضور در یک برنامه تلویزیونی اظهارکرد: حدود یک سال از استقرار دولت گذشته است. دولت عملا کابینه خود را در زمان جنگ تشکیل داد و پس از مراسم تحلیف شاهد شهادت شهید هنیه بودیم. این امر به این معنا بود که عملا کابینه را در زمان جنگ تشکیل دادیم و رژیم صهیونیستی عملا این را منتقل کرد که ما با شما جنگ را آغاز کردیم.

سخنگوی دولت ادامه داد: در این شرایط کار آغاز شد، اما دولت توانست نظم بودجه‌ای خوبی در سال ۱۴۰۴ ایجاد کند. همچنین قول‌هایی مبنی بر استفاده از جنسیت‌های مختلف در کابینه داده شد که من به عنوان سخنگو، خانم دکتر صادق به عنوان وزیر راه تعیین شدند. رییس سازمان محیط زیست نیز یک زن هستند هرچند در دوره‌های پیشین نیز این امر وجود داشته است، اما برای اولین بار بود که وزیر راه و سخنگوی دولت از میان زنان انتخاب شدند.

مهاجرانی افزود: دولت با زبان صادقانه و بدون لکنت با مردم حرف می‌زند، این طعنه نیست. ۴ زن در کابینه دولت هستند. از اهل تسنن در کابینه هستند، استانداران اهل سنت، بلوچ و عرب و کرد را در استان‌ها داریم.

سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه دولت دکتر پزشکیان بیشترین تصدی در حوزه بانوان را داشته است؟، گفت: بله و بیشترین انتصابات در سطوح عالی در این دوره انجام شد.

وی با بیان اینکه دولت در شرایط سختی کار را تحویل گرفت، توضیح داد: صداقت این دولت به شدت شبیه به دکتر پزشکیان است و رییس این دولت تاکید دارد به مردم دروغ نگویید. آیا می‌توان دروغ گفت و بعد اظهار کرد این امر از جنس امید است؟. خیر. ما یک خانواده هستیم، خانواده ما موضوعاتی به نام ناترازی و تورم دارد. اینها را انکار نمی‌کنیم و با کمال صداقت اینها را با مردم به اشتراک می‌گذاریم. برای مثال ناترازی آب یک شبه خلق نمی‌شود. سیاست گذاری ما این امر را حاصل کرده است.

مهاجرانی خاطر نشان کرد: خروجی سیاست گذاری ما طوری بوده است که امروز در برق ناترازی داریم، در بودجه دچار ناترازی بودیم و دولت بودجه را در شرایطی بست که بالای ۸۰۰ همت ناترازی داشت. این عدد بزرگی است. وقتی دولت را تحویل گرفتیم از گندم کاران و پرستاران و پاداش پایان خدمت پرستاران مشکلاتی وجود داشت و کار دولت این است که نگذارد این اتفاق رخ دهد، وظیفه دولت این است که این مشکلات را حل کند.

سخنگوی دولت، در پاسخ به یکی حضار برنامه درباره دوگانه جنگ و مذاکره، تصریح کرد: جنگ و مذاکره دو راهبرد هستند که بنا بر شراط اجرا می‌شوند. راجع به سیاست خارجی ما حاکمیت تصمیم می‌گیرد و دستگاه اجرایی اجرا می‌کنند. ما همه در یک کشتی نشسته‌ایم که سکان دار آن کشتی مقام معظم هبری هستند و آنچه صلاح مملکت باشد را انجام می‌دهیم.

وی ادامه داد: مذاکره برای رفع تحریم‌ها انجام می‌شود که به شدت بر اقتصاد کشور سایه انداخته است. مقاله‌ای دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت درباره اثر تحریم بر کشور‌ها و میزان مرگ و میر افراد دارند. تحریم‌ها معادل یا بیش از جنگ فیزیکی کودکان و افراد سن بالا را می‌کشند. مذاکره برای مذاکره نیست بلکه برای رفع تحریم‌ها است. در خط تولید هزینه تمام شده خیلی بالا می‌رود. تورم به دلیل شدت تحریم به سختی پایین می‌آید، چراکه سرمایه گذاری کاهش یافته است.

مهاجرانی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه مگر ممکن است ایرانیان تسلیم شوند؟، تاکید کرد: تسلیم چیز دیگر و عقلانیت موضوع دیگری است. مقام معظم رهبری فرمایش و دولت این فرمایشات را اجرا می‌کنند. مذاکره حتما با همراهی صورت می‌گیرد. مقام معظم رهبری بسیار دقیق موضوعات را تحلیل می‌کنند و لذا اگر می‌فرمایند سازش ناپذیر هستیم، اما هر طور می‌توانید برای رفع تحریم اقدام کنید، یعنی ایشان اشراف دارند. دولت نیز گوش به فرمان ایشان و پشت سر ایشان است و در عین حال بر تولید دانش بنیان و توان داخلی و استفاده از ظرفیت همسایه‌ها کار می‌کند. تعداد سفر‌های رییس جمهور را ملاحظه کنید که چه میزان از آنها به کشور‌های منطقه بوده‌اند.

سخنگوی دولت در بخش دیگر سخنان خود درباره تعامل با دنیا برای پیشرفت اقتصادی، افزود: تا حدی که شدنی است با استجازه از صندوق و با تجمیع ظرفیت داخلی، سرمایه گذاری‌هایی صورت می‌گیرد مثل موضوع فشارافزایی که در بهمن و اسفند انجام شد. اندازه‌ای که ظرفیت داخلی کشور اجازه دهد و بضاعت دارد. ویژگی این دولت آن است که واضح با مردم صحبت می‌کند، اعداد را پنهان نمی‌کند. می‌گوید که مردم ما می‌دانیم شما دچار مشکل می‌شوید، اما چاره‌ای نداریم تا پیاده سازی برق خورشیدی باید با ما همراهی کنید. دولت وقوف روی موضوعات دارد و برای موضوعات راه حل دارد.

وی در پاسخ به سوالاتی که حضار درباره مذاکره با آمریکا مطرح می‌کردند، خاطر نشان کرد: مذاکره با آمریکا در دستور کار فعلی ما نیست و با اروپا موضوعات را دنبال می‌کنیم.

مهاجرانی در پاسخ به اینکه از نظر شما راه اصلی پیشرفت اقتصادی کشور اتکا به توان داخلی یا تعامل با کشور‌های جهان است؟، گفت: هر دو گزینه درست است. البته اول ما بر منابع داخلی و ظرفیت داخلی تاکید داریم، اما این به این معنا نیست در دنیا را روی خود ببندیم و با دنیا تعامل سازنده داریم در یک سال گذشته همین بود. تعداد اسناد همکاری با کشور‌های همسایه راببینید. ما اسناد همکاری ۲۵ ساله با چین و روسیه داشتیم و تمرکز ما بر منطقه بوده است.

سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه مناسبات ما با چین در برخی دولت‌ها دچار رخوت شد، آیا در دولت دکتر پزشکیان این امر به مثابه اولویت‌های دیگر مطرح است؟، عنوان کرد: به مثابه اولویت‌های دیگر مطرح است. سفر رییس جمهور را به چین تا چند وقت دیگر خواهیم داشت.

وی در پاسخ به اینکه به تلاش دولت دکتر پزشکیان چه نمره‌ای می‌دهید، گفت: به تلاش مجموعه آقای دکتر پزشکیان نمره خوب و به دستاورد‌ها نمره قابل قبول می‌دهم. در ۱۲ روز جنگ مردم به خدمت رسانی دولت نمره خوبی دادند.

مهاجرانی در پاسخ به سوالی در خصوص رونق اقتصادی کشور افزود: سرمایه گذاری نیازمند زیرساخت است. موضوعات اجتماعی مهم است چراکه ابتدا باید اجتماع را درست کرد تا اقتصاد درست شود. فرایند بهبود سرمایه گذاری شکل گرفته است و در دفتر معاون اول به صورت مشخص کار دنبال می‌شود.

سخنگوی دولت درباره حضور زنان در مناصب مدیریتی، گفت: رییس جمهور به شدت بر روی این امر حساس هستند. ایشان به هر استاندار تاکید داشتند از ظرفیت زنان استفاده کنند. این امر را معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری پیگیری می‌کنند و جزو مطالبات ملی است. مقام معظم رهبری بر موضوع زنان تذکرات به جایی فرموده‌اند. از ظرفیت زنان استفاده شده است، اما حتما جا دارد این موضوع به ویژه در وزارتخانه‌های علوم، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد، میراث فرهنگی و بهداشت و ... نیز بیشتر استفاده شود.

وی در خصوص آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان، عنوان کرد که این لایحه پس گرفته شده است و در حال حاضر بر روی آن کار می‌شود.

مهاجرانی با اشاره به انجام نظرسنجی در یکی از مراکز معتبر، اظهارکرد: ۴۷ درصد مردم در ایام جنگ اعلام کردند که موضوع آنها اینترنت است، پس این امر اولویت مردم است. اولویت دولت حل مسائل انباشته‌ای است که حل نشده است، این امر از فیلترینگ گرفته تا مسکن و تورم را شامل می‌شود و دولت این‌ها را دنبال میکند. هر کدام در جای خود به تناسب وزارت خانه‌ها در اولویت ما است.

سخنگوی دولت، در پاسخ به اینکه آیا دولت در خصوص پیگیری فرمایشات مقام معظم رهبری آنچه موافق طبع خود است را می‌پذیرد و اگر مساله‌ای موافق طبع او نباشد آن را به تاخیر می‌اندازد؟، تاکید کرد: مطلقا اینگونه نیست. دولت به شدت پیگیر موضوعات است، علی الخصوص پیگیر موضوعاتی که مقام معظم رهبری تاکید دارند. تردید در این امر نکنید. دولت به مراتب از کسانی که ادعای ولایت دارند، ولایت مدار‌تر است.

وی درباره تحقق عدالت آموزشی مورد تاکید رییس جمهور پزشکیان، بیان کرد: آقای دکتر پزشکیان قریب به ۵۰ جلسه با آموزش و پرورش در راستای تحقق عدالت آموزشی گذاشتند. این امر دو محور اصلی دارد؛ اول دسترسی آموزشی یعنی ساختن مدرسه و دیگری افزایش کیفیت آموزش. برای ساخت مدارس با استفاده از ظرفیت محله‌ها و اجتماع مردم این امر انجام می‌شود، دولت سهم خود را می‌گذارد. دولت وظیفه دارد بودجه بگذارد و این کار را می‌کند.

مهاجرانی ادامه داد: در راستای کیفیت بخشی به آموزش کشور، برای اولین بار شورای عالی آموزش و پرورش و نشست روسای مناطق با حضور رییس جمهور انجام می‌شود، رییس جمهور حتی در خصوص چیدمان کلاس‌ها به جهت اهمیت موضوع، ورود می‌کنند.

سخنگوی دولت درباره حمایت صریح مقام معظم رهبری از دکتر پزشکیان نیز گفت: این موضوع بسیار خوشحال کننده بود. ایشان در سایر جلسات نیز همین میزان لطف را دارند. همه دستگاه‌ها با این رویکرد کار می‌کنند. نگاه ایشان حمایت از دولت است و این امر مایه دلگرمی و پشتکار افراد است.

مهاجرانی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات دولت برای رفع شکاف طبقاتی توضیح داد: واژه "معیشت" و "هوای مردم را داشته باشید" در تمام سیاست‌های دولت پر تکرار است. بنا است در همه تصمیمات پیوست معیشت دیده شود. دولت با سیاست‌های تسهیلی از جنس یارانه و کالا برگ کمک می‌کند تا فشار اقتصادی بر مردم کمتر شود. می‌دانیم اقتصاد برای مردم دشواری ایجاد کرده است. دولت بر این امر واقف است. درباره قیمت برنج و شوینده‌ها هر دو هفته یک بار در ستاد تنظیم بازار این را می‌بینیم و آگاه هستیم.

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به تک نرخی شدن ارز به عنوان تکلیفی که برنامه هفتم بر دوش دولت قرار داده است، این را هم گفت که همه اقدامات دولت با پیوست معیشت انجام می‌شود. دولت به شدت روی معیشت مردم حساس است.

وی در پایان سخنان خود ضمن تشکر از مردم، ادامه داد: به خاطر صبوری و درک بالای مردم از آنها تشکر میکنم، جنگ ۱۲ روزه نشان داد دشمن مردم را نشناخته است. مردم ما اصیل و ریشه دار هستند. ثروت تمدنی زیادی داریم که مردم آن را پاس می‌دارند. ایرانیان واقعی مراقب ایران خود هستند و هوای خدمت گزاران را دارند، نقد مشفقانه می‌کنند و حواسشان هست بهانه دست کسی ندهند و آب به آسیاب دشمن نریزند. نقد از هر طرف سیاسی مسموع است و از آن خوشحال می‌شویم.