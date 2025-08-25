پخش زنده
سازمان هواشناسی کشور پیشبینی کرده است که آسمان بیشتر مناطق ایران امروز صاف خواهد بود. با این حال، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، شرایط جوی در برخی نقاط جنوبی تغییر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس آخرین گزارشها سازمان هواشناسی ، در جنوب استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و بخشهایی از هرمزگان، ابرهای همرفتی همراه با رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید و گرد و خاک پیشبینی میشود.
همچنین در نیمه شرقی کشور، بهویژه در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان، وزش باد و خیزش گرد و خاک منجر به کاهش کیفیت هوا خواهد شد. این شرایط در برخی نقاط جنوبغرب و مرکز استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز نیز رخ خواهد داد.