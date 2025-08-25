وزیر کشور برای افتتاح طرح های بخش راه سازی ، شهرداری و دهیاری ها ، مسکن ملی و نیروگاه خورشیدی وارد سمنان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، افتتاح باند جدید محور سرخه-سمنان ، طرح مسکن ملی در شهرک کوهسار ، طرح های شهرداری ها و دهیاری های استان سمنان و نیروگاه خورشیدی برای تولید ۱۵۰ مگاوات برق از طرح هایی که است که امروز با حضور اسکندر مومنی وزیر کشور به بهره برداری می رسد .

اسکندر مومنی در بدو ورود به سمنان با حضور در گلزار شهدای سرخه به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد. استاندار و جمعی از مسئولان استان سمنان از وزیر کشور استقبال کردند .