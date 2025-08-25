مدرسه ۱۵ کلاسه مرحوم مرادی به مناسبت هفته دولت و با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شهرستان اردکان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به مناسبت هفته دولت به استان یزد سفر کرده است، در ادامه سفر خود مدرسه ۱۵ کلاسه شادروان محمدرضا مرادی را که به همت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اردکان احداث گردیده است؛ افتتاح کرد.

این آموزشگاه با اعتباری بالغ بر ۴۴۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است و ظرفیت پذیرش ۴۵۰ دانش آموز را دارد.

هتل رستوران کاریزماه به بهره‌برداری رسید

هاشمی در ادامه حضور در شهرستان اردکان، مجموعه گردشگری کاریزماه را افتتاح کرد . این مجموعۀ اقامتی با هزینه‌کرد اعتباری بالغ‌بر ۱۵ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع در دو طبقه افتتاح شده است.

با افتتاح این مجموعه، ۳۰ تخت به ظرفیت اقامتی شهرستان اردکان افزوده می‌شود.