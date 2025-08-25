پخش زنده
امروز: -
چهار قسمت پایانی مسابقه تلویزیونی «دونقطه» از چهارم تا هفتم شهریور، ساعت ۱۷ از شبکه دو پخش میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این مسابقه با حضور ۳۲ گروه از دختران و ۳۲ گروه از پسران در حوزه زبان و ادبیات فارسی پخش شد و در چهار قسمت پایانی برترینها تعیین میشوند.
پخش فصل سوم مستند «آئینه عمر» ششم شهریور، ساعت ۱۹ از شبکه چهار آغاز میشود.
بازخوانی زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی بزرگان فرهنگ، هنر و علوم انسانی ایران موضوع این مجموعه است.
فصل جدید «کوه گشت» پنجشنبهها ساعت ۱۴ از شبکه ورزش پخش میشود. ورزشهای کوهستانی، چالشهای زیست محیطی و معرفی چهرههای شاخص کوهنوردی از جمله موضوعهای این برنامه است.
شبکه یک پخش فصل دوم مسابقه خانه را به زودی آغاز میکند.
«خانه» مسابقهای به سبک بازیهای نقش مخفی درباره موضوعهایی مانند علم و فناوری، کشاورزی و ورزش است.