به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، احداث باند جدید محور سرخه-سمنان از سال ۱۳۹۸ به‌کارفرمایی اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان آغاز شد و بیش از یک هزار میلیارد ریال برای ساخت و یک هزار میلیارد ریال دیگر با مشارکت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای اجرای طرح های ایمنی آن هزینه شده است .

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان گفت : این مسیر به طول ۱۱ و نیم کیلومتر دارای ۶۹ آب‌رو ، ۲ دوربرگردان، مسیر دسترسی از جاده قدیم به جاده اصلی اجرای بلوار خروجی به داخل شهر سمنان است .

سیدمحمد حسینی طباطبایی تصریح کرد: با بهره‌برداری از این محور علاوه بر ایجاد مسیری ایمن برای زائران طریق الرضا و حذف ورودی ناایمن جاده قدیم به شهر سمنان، منظره شهری سمنان با زیبایی بیشتر در معرض دید زائران قرار می‌گیرد.