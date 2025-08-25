به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، استاندار هرمزگان در مراسم تحویل آمبولانس‌ها به اورژانس ۱۱۵ استان گفت: این اقدام، گامی مؤثر برای ارتقای خدمات اورژانسی و افزایش کیفیت امدادرسانی به مردم است.

محمد آشوری افزود: از ابتدای سال تاکنون ۳۵ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس ۱۱۵ استان افزوده شده است.

وی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا دو هفته آینده ۱۰ دستگاه آمبولانس دیگر به دانشگاه علوم پزشکی استان تحویل داده می‌شود و تا پایان سال، ۶۰ دستگاه آمبولانس جایگزین ناوگان فرسوده ۱۱۵ استان خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اهدای یک دستگاه آمبولانس پیشرفته به بیمارستان پارسیان

استاندار هرمزگان افزود: برای خرید هر یک از آمبولانس‌ها با توجه به نوع و امکانات، بین ۴ تا ۱۲ میلیارد تومان هزینه که بخشی از آن با کمک خیران سلامت تأمین شده است.

محمد آشوری با بیان اینکه ارتقای خدمات درمانی و اورژانسی از مطالبات مهم مردم استان است، افزود: با تلاش دانشگاه علوم پزشکی استان، همراهی خیران سلامت و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، شاهد بهبود و ارتقای شاخص‌های سلامت در استان هستیم.

وی گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود۸۵۰ میلیارد تومان برای طرح‌های حوزه سلامت استان هزینه شده که بخشی از آن به تقویت و نوسازی ناوگان آمبولانس اختصاص یافته است.