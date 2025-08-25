رئیس کمیته آب شورای اسلامی شهر یزد: کمیته آب تلاش دارد با شناسایی نقاط ضعف و ارائه راهکار‌های عملی، مصرف آب را بهینه کند و از هدررفت آن جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فاطمه زارع، از تشکیل جلسه این کمیته با هدف بررسی چالش‌ها و ارائه راهکار‌های مدیریت مصرف آب در حوزه‌های مختلف شهرداری، سازمان‌ها و مناطق خبر داد.

زارع در این جلسه اظهار داشت: موضوع آب یکی از حیاتی‌ترین مسائل شهر ماست و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان تمامی بخش‌های شهری است. کمیته آب تلاش دارد با شناسایی نقاط ضعف و ارائه راهکار‌های عملی، مصرف آب را بهینه کند و از هدررفت آن جلوگیری کند.

وی افزود: بررسی مصرف آب در مناطق مختلف شهر و پروژه‌های شهری از اولویت‌های ماست تا بتوانیم الگو‌های بهینه مصرف را به‌صورت یکپارچه در تمام نهاد‌های شهری اجرا کنیم.

زارع همچنین تأکید کرد: اجرای اقدامات آموزشی و اطلاع‌رسانی به شهروندان و کارکنان شهرداری درباره اهمیت مدیریت مصرف آب، بخش جدایی‌ناپذیر از برنامه‌های کمیته است. این اقدامات نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی و کاهش مصرف غیرضروری خواهد داشت.

رئیس کمیته آب در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری همه بخش‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، می‌توانیم مدیریت منابع آبی شهر را به سطحی پایدار و هوشمند ارتقا دهیم و آینده‌ای مطمئن برای شهروندان تضمین کنیم.