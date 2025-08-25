مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) تاکید کرد:روش موسسه بشردوستانه غزه برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان شرایط وحشتناکی به وجود آورده و این موسسه عملکرد مناسبی نداشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از الجزیره، مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) گفت: باید ورود فعالان عرصه بشردوستانه به منظور کمک به نیازمندان و توزیع کمک‌های بشردوستانه در غزه تضمین شود.

کاترین راسل تاکید کرد: هنگامی که مردم برای دستیابی به غذا از مراکز موسسه بشردوستانه غزه تلاش می‌کنند، هدف تیراندازی قرار می‌گیرند.

مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) همچنین در گفت وگویی با شبکه سی‌بی‌اس آمریکا، افزود: کودکان فلسطینی در غزه با یک قحطی وحشتناک مواجه هستند که لازمه آن متوقف کردن مناقشات و ورود فوری غذا به این منطقه است.

کاترین راسل گفت: کودکان در غزه از ماه‌ها قبل بدون غذای کافی زندگی می‌کنند و حتی از انرژی لازم برای گریه کردن نیز برخوردار نیستند.

مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، افزود: از ابتدای جنگ علیه غزه روزانه حدود ۲۸ کودک در نوار غزه جان خود را از دست داده‌اند.

همچنین سازمان امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) در بیانیه‌ای تصریح کرد: اکنون زمان آن فرا رسیده که رژیم صهیونیستی به سازمان‌های بشردوستانه اجازه دهد تا روند ارائه کمک‌های بشردوستانه و غذا را آغاز کنند، علاوه بر آنکه مجوز‌های لازم برای ورود خبرنگاران بین‌المللی برای پوشش مستقل تحولات منطقه را صادر کند.

آنروا در ادامه این بیانیه تاکید کرد: همچنین بازگشایی تمامی گذرگاه‌ها و برقراری فوری آتش بس در نوار غزه ضروری است.

سازمان امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در ادامه این بیانیه افزود: قحطی آخرین مصیبتی است که برای مردم غزه به وجود آمده و جهنم به معنای واقعی کلمه در این منطقه به وجود آمده و انکار این واقعیت‌ها حاکی از نابودی انسانیت است.

نهاد‌های سازمان ملل متحد در پی اعلام قحطی در غزه خواستار دسترسی فوری بشردوستانه به این منطقه شدند.

نهاد‌ها و آژانس‌های سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی هشدار دادند: قحطی جان انسان‌ها را در غزه گرفته است و خواستار دسترسی فوری بشردوستانه و آتش‌بس شدند و تاکید کردند که کودکان در معرض خطر شدید گرسنگی هستند.

بیانیه مشترک سازمان خواربار و کشاورزی (FAO)، برنامه جهانی غذا (WFP)، یونیسف و سازمان جهانی بهداشت (WHO) پس از اعلام قحطی در استان غزه توسط نهاد «طبقه‌بندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی» (IPC) منتشر شد، استانی که یکی از پنج منطقه نوار غزه است، جایی که اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ نزدیک به ۶۲ هزار و ۲۰۰ فلسطینی را به شهادت رسانده است.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده‌اند.

تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری به منظور جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضع فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه می‌دهد.

با وجود همه این جنایت‌ها، رژیم صهیونیستی اعتراف کرده که هنوز نتوانسته است به اهداف خود از این جنگ یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از نوار غزه دست یابد.