به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهرداد صمدی مجری طرح کاهش تلفات توانیر گفت: تلفات کل شبکه برق ایران در چندسال اخیر در محدوده ۱۰ درصد (با اختلاف ۲/۰ درصد) قرارداشته است که در مقایسه با آخرین عدد منتشرشده برای متوسط جهانی (۳/۸ درصد)، وضعیت مناسبی دارد.

صمدی ادامه داد: این شاخص وابستگی زیادی به میزان گستردگی شبکه دارد و از این نظر، کشور ما در زمره کشور‌های پهناور جهان قرارداد و این میزان اختلاف با متوسط جهانی دور از انتظار نیست. تلفات فنی در بخش‌های انتقال و توزیع یک امر ذاتی و طبیعی است و در همه شبکه‌های برق وجود دارد، براساس برآورد‌های انجام‌شده، در کشورما در حداقل ممکن قرارداد و با کشور‌های پیشرفته صنعتی برابری می‌کند.

به گفته وی؛ بخش قابل‌توجهی از این تلفات مربوط به تلفات غیرفنی بوده که عملاً مصرف می‌شود و در شبکه تلف نمی‌شود، ولی، چون برای آن صورتحساب صادر نمی‌شود، در بخش تلفات انرژی قرار می‌گیرد.

صمدی گفت: مهمترین علت تلفات در کشور، تلفات غیرفنی یعنی انشعابات غیرمجاز متأثر از شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که در برخی مناطق کشور به‌صورت یک معضل اساسی مطرح می شود.

وی اضافه کرد: نکته مهم دیگر در این باره، برگشت‌پذیر بودن تلفات غیرفنی است. به این معنی که به رغم تلاش‌های زیاد شرکت‌های توزیع برق در شناسایی و جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، به علت نبود قوانین بازدارنده و محدود بودن تبعات برای افراد خاطی، متأسفانه مجدداً انشعابات غیرمجاز برقرار می شود و تلفات غیرفنی تداوم می‌یابد.

مجری طرح کاهش تلفات توانیر با اشاره به تغییر میزان تلفات شبکه برق در طی ۱۰ سال گذشته، ادامه داد: عمده تغییرات در بخش توزیع برق بوده و در طرح جهادی کاهش تلفات که از مهرماه ۱۳۹۳ شروع شد، شاخص تلفات توزیع برق از محدوده ۱۵ درصد با شیب زیادی کاهش یافته و از سال ۱۳۹۸ تاکنون در محدوده ۱۰ درصد و کمتر از آن قرارگرفته و حفظ شده است.

وی گفت: برنامه‌های مؤثر بر کاهش تلفات، بطور مستمر در تمامی شرکت‌های توزیع برق کشور پیگیری می شود. اقدماتی از قبیل تبدیل شبکه‌های فرسوده‌ی مسی به کابل خودنگهدار، مقابله و جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، تست، بازرسی و تعویض کنتور‌های معیوب، بهبود ضریب‌توان فیدر‌ها و... با تخصیص منابع و بطور ویژه در دستورکار قراردارند.

مجری طرح کاهش تلفات توانیر همچنین در پاسخ به اینکه آیا به فناوری خاصی نیاز است که در داخل کشور موجود نیست؟ نیز گفت: خیر، فناوری‌هایی از قبیل کابل خودنگهدار و کنتور‌های هوشمند از سال‌ها قبل به‌نحو مؤثری بومی‌سازی‌شده و با ظرفیت کافی در داخل تولید می‌گردند. اما در این خصوص دو محدودیت وجود دارد که اولی توسعه این فناوری‌ها به‌معنی تعویض تمامی تأسیسات موجود با فناوری جدید است و دومی آن‌که هرچند در دانش‌فنی و امکانات تولید وابستگی نیست، اما در تأمین قطعات و مواد اولیه (مانند قطعات الکترونیک، پلیمر‌ها و...) نیاز به واردات همچنان وجود دارد و مشکلات فعلی از قبیل تأمین ارز و تحریم‌ها، موانعی در اجرای این طرح‌ها ایجاد کرده است.