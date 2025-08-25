به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرپرست اورژانس استان، گفت: در پی برخورد یک دستگاه سمند با پژو ۴۰۵ در منطقه منصورآباد دشتروم، ۹ نفر مصدوم شدند که وضعیت عمومی آنها خوب و جزو بیماران سبز بودند.

پرویز غفارفرد، افزود: ۶ نفر از مصدومان به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شدند و ۳ نفر دیگر پس از دریافت خدمات درمانی در محل، با رضایت شخصی ترخیص شدند.

غفارفرد ادامه داد: در پی برخورد پژو ۴۰۵ با پژو پارس در میدان امام حسین (ع) یاسوج، ۵ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: یک مصدوم با ترومای پشت به بیمارستان شهید جلیل منتقل شد و ۴ مصدوم دیگر نیز به همان مرکز درمانی انتقال یافتند.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان ضمن قدردانی از تلاش کارشناسان اورژانس در امدادرسانی سریع به مصدومان، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سرعت غیرمجاز، از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کنند.