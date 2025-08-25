پخش زنده
امروز: -
لیلا کشاورزی، پژوهشگر ایرانی با اختراع سیستم تشخیص ناهنجاریهای استخوانی مبتنی بر هوش مصنوعی، در مسابقات جهانی اختراعات چین سه جایزه ارزشمند کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در رقابتهای جهانی اختراعات که با حضور بیش از هزار مخترع از ۵۷ کشور در شهر گوانژو چین برگزار شد، لیلا کشاورزی، بانوی پژوهشگر ایرانی، موفق به کسب مدال طلای جهانی، مدال نقره و جایزه ویژه هیأت داوران شد.
اختراع او که بر پایه الگوریتمهای پیشرفته یادگیری ماشین طراحی شده است، قادر است در کوتاهترین زمان ناهنجاریهای اسکلتی و استخوانی را شناسایی کرده و فرآیند تشخیص و درمان بیماران را تسهیل کند. داوران این رقابتها نوآوری، کاربردی بودن و اثرگذاری جهانی این طرح را عامل اصلی موفقیت آن دانستند.
کارشناسان معتقدند چنین فناوریهایی میتواند تحولی در پزشکی تشخیصی ایجاد کند و علاوه بر کاهش هزینهها و زمان تشخیص بیماریها، دقت درمان را نیز افزایش دهد. دریافت جایزه ویژه از هیأت داوران نشاندهنده جایگاه علمی و خلاقیت پژوهشگران ایرانی در سطح بینالمللی است.
این دستاورد، بار دیگر توانمندی نخبگان ایرانی را در معتبرترین صحنههای علمی جهان به نمایش گذاشت و زمینه را برای معرفی و تجاریسازی اختراعات ایرانی در بازارهای جهانی فراهم کرد.