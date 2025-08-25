کوچکترین سنگ نوشته باستانی مربوط به اواخر دوره ساسانی به قدمت ۱۶۰۰ سال ، در استان فارس و در مرودشت کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ابوالحسن اتابکی، پژوهشگر تاریخ گفت: این سنگ نوشته شگفت انگیز به اندازه تقریبی یک قوطی کبریت نگاشته شده است.

نجمه ابراهیمی دیگر پژوهشگر تاریخی گفت: این کتیبه در ۹ سطر به خط پهلوی کتابی و فارسی میانه به کتابت در آمده که دو سطر نخست آن بوسیله رسوبات صخره‌ای پوشیده شده است.

ابراهیمی افزود : این سنگ نوشته که بوسیله یکی از اهالی شهر استخر به نگارش در آمده، شامل یک «متن دینی» با محتوای اعمال نیک (کرفه) و گناه (winah) و همچنین ویژگی‌های کرفه بزرگ در مذهب دوره ساسانی ست که از سوی دکتر اتابکی مورد خوانش و مطالعه قرار گرفته است و بزودی در نشریات علمی به چاپ خواهد رسید.

وی گفت: سنجش کرفه (ثواب) و گناه به دلیل باور به دنیای پس از مرگ و جاودانگی روان، همواره در طول دوره ساسانی و در سنگ نوشته‌ها و متون مذهبی پس از آن مورد توجه قرار گرفته است.

به همین دلیل در سنگ نوشته‌های «کرتیر»، موبد اوایل دوره ساسانی و کتاب‌های دینی زرتشتی، چون «بندهش»، «وندیداد»، «ارداویراف نامه»، «روایت داراب هرمزدیار»، «مینوی خرد»، «دادستان دینی»، «شایست ناشایست»، «روایت امید اشو وهیشتان»، «مادیان هزار دادستان»، «صدر نثر»، «دینکرد» و بسیاری از متون دیگر به تفسیر درباره این موضوع سخن روا داشته شده و برآیند آن چنین است که روان پارسایان و پرهیزکاران دارای کرفه (اعمال نیک) در بهشت پاداش می‌یابند و روان گناهکاران در دوزخ برای پاک شدن گناهشان، پادفره (کیفر) می‌بینند.