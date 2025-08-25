به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با اعلام این خبر گفت: مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان، شبکه‌های گازرسانی در استان را نشانه عدالت محوری نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و اظهار کرد: توسعه شبکه گازرسانی در استان کردستان، نیل به اهداف برنامه، توسعه را در این منطقه بهبود بخشیده و موجب رفاه و آسایش ساکنان و مردم شریف استان کردستان شده است.

احمد فعله گری توسعه و رشد شبکه گازرسانی در استان و پیامد‌های آن بر مقوله پیشرفت در غرب کشور را مثبت ارزیابی کرد و افزود: پس از سفرتاریخی و پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان کردستان در سال ۱۳۸۸ و نظر به اینکه کردستان، استانی سردسیر بود در اولویت برای گازرسانی قرار گرفت و روند اجرای طرح‌های گازرسانی شتابی صد چندان گرفت.

فعله گری تصریح کرد: با افزایش عملیات گازرسانی و گسترش شبکه‌های گازرسانی در سراسر استان کردستان، عملا استان به کارگاه عظیم گازرسانی مبدل شد و با تلاش و همت کارکنان شرکت گاز و تحمل رنج فراوان در سال ۱۴۰۴ ضریب نفوذ گاز طبیعی در کل جمعیت استان به ۱۰۰ درصد رسید که این امر باعث افزایش سطح رفاه و آسایش مردم شده و این استان جزو اولین استان‌های سبز کشور محسوب می‌گردد.

وی گفت: در حال حاضر ۳۳ شهر، ۱۶۶۰ روستا و ۱۴۰ کوخ در مناطق مرزی بانه تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارد و عملیات گازرسانی به واحد‌های تولیدی و صنعتی همچنان ادامه دارد.

فعله‌گری بیان کرد: این موفقیت، نقطه عطفی در مسیر توسعه پایدار استان به شمار می‌رود و گامی بلند در جهت تحقق عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی در مناطق مختلف کردستان محسوب می‌شود.

وی اظهار داشت: استان کردستان از لحاظ شاخص گازرسانی در کشور پیشگام است و اکنون همه نقاط شهری و روستایی و حتی روستا‌های یک خانوار هم از گاز بهره‌مند هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان یادآور شد: گازرسانی به ۷ روستای زیر ۱۰ خانوار، گازرسانی به ۳۸ کوخ در مناطق مرزی شهرستان بانه، گازرسانی به ۸۲ مورد پاسگاه و برجک نگهبانی در مناطق مرزی، گازرسانی به ۱۶۱ واحد تولیدی و صنعتی، مقاوم‌سازی ۷ مورد ایستگاه تقلیل فشار در سطح استان، احداث ۱ باب ساختمان پست امداد شهر‌های جدید، گازرسانی به ۱۶ مورد محدوده‌های پراکنده شهری و روستایی و مسکن ملی، انجام بهینه‌سازی ۷۷۳ واحد موتورخانه مشترکین، ارتقاء ظرفیت ایستگاه‌های استان به ۲ مورد از ظرفیت ۲۰ هزار متر مکعبی به ۵۰ هزار متر مکعبی در ساعت و ایستگاه ۳۰ هزار متر مکعبی به ۱۰۰ هزار متر مکعبی در ساعت از جمله اقدامات یک سال اخیر شرکت گاز در استان بوده است.