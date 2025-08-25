به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رضا بهراملو افزود: با بهره برداری از این طرح‌ها برای یک هزار و صد نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد می‌شود.

وی افزود: این طرح‌ها شامل ۱۵ طرح در بخش باغبانی و گلخانه (طرح فراز باغات انگور، کشت مارچوبه، پرورش قارچ خوراکی، گلخانه بزرگ مقیاس و کوچک مقیاس روستائی)، ۳۶ طرح در بخش آب و خاک (سامانه‌های نوین آبیاری، لایروبی قنوات و پوشش انهار، استخر ذخیره، آبیاری کم فشار)، هشت طرح در بخش دام و طیور (بره و گوساله پرواری، گوسفند داشتی، مرغ گوشتی)، سه طرح در بخش صنایع کشاورزی (کارخانه خوراک دام و طیور، بسته بندی میوه و حبوبات، مکانیزاسیون) است.

بهراملو بیان کرد: پنج طرح در بخش شیلات و آبزی پروری، هفت پروژه در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری و هفت طرح نیز در بخش امور عشایری به بهره برداری می‌رسد.

وی گفت: در این هفته با حضور وزیر جهاد کشاورزی در استان، ۴۰۰ طرح مولدسازی در چهار زمینه شامل، تعداد ۳۳۷ طرح دامداری روستایی، ۲۷ طرح گلخانه کوچک مقیاس، ۳۱ طرح صنایع کوچک روستایی و ۵طرح روستابازار به طور همزمان به صورت وبیناری در جلسه شورای اداری استان در استانداری به بهره برداری خواهند رسید.