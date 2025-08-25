فرماندار شیروان از افتتاح ۱۱۷ طرح و کلنگ زنی ۲۱ طرح عمرانی و اقتصادی در این شهرستان در هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محمد احمدی در نشست خبری با خبرنگاران گفت: مجموع اعتبارات این طرح‌ها ۶۶۵ میلیارد تومان است که ۳۰۹ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و ۳۵۶ میلیارد تومان از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأمین اعتبار شده است.

وی افزود: بیشترین طرح‌ها مربوط به شهرداری با ۲۸ طرح و ۲۵ میلیارد تومان اعتبار است و بیشترین هزینه‌کرد نیز در حوزه بنیاد مسکن با ۴۶ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان شیروان عنوان کرد: سالن چندمنظوره آزادی و گود باستانی شیروان از جمله طرح‌های شاخص این هفته دولت هستند.

وی گفت: همچنین افتتاح ۱۳۵ واحد مسکونی روستایی و ۷۸ واحد شهری در قالب نهضت ملی مسکن، بهره‌برداری از دو واحد مرغداری با ظرفیت ۸۵ هزار قطعه و سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد تومانی و کلنگ‌زنی طرح توسعه سانا الکتریک با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد تومان از دیگر طرح‌های مهم شهرستان به شمار می‌رود که با بهره‌برداری از سانا الکتریک تا پایان سال، ۱۰۰ فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.

بحران آب و خشکسالی مهمترین دغدغه مردم شیروان

احمدی مهم‌ترین دغدغه مردم و مدیریت شهرستان را بحران آب و خشکسالی دانست و اضافه کرد: کاهش بارندگی و کاهش ذخیره آب سد برزوی و آب‌های زیرزمینی در این چند سال اخیر بی‌سابقه بوده است و ضربه سنگینی به اقتصاد شهرستان وارد کرده است.

فرماندار شیروان در ادامه از وضعیت شهرک صنعتی شیروان ابراز نگرانی کرد وگفت: دو واحد تولیدی «کتان» و «کاربید سیلیسیم» در این شهرک تکمیل شده، اما به دلیل کوتاهی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی، هنوز برق‌رسانی به این واحد‌ها انجام نشده و موجب شده تا فرصت‌های اشتغال این واحد‌ها به دلیل اختلافات میان شرکت شهرک‌های صنعتی استان و پیمانکار معطل بماند.

به گفته احمدی با بهره برداری از طرح‌های اقتصادی شهرستان در حوزه صنعت و کشاورزی تا پایان سال ۷۷۰ شغل به صورت مستقیم در شهرستان ایجاد می‌شود.