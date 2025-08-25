امام جمعه یزد در دیدار وزیر ارتباطات: باید از اخلاص شهیدان رجایی و باهنر الگو بگیریم، در کار‌ها جدی باشیم و مخلصانه به مردم خدمت کنیم .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیت‌الله ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن خیرمقدم، هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و اظهار داشت: شهیدان رجایی و باهنر گوهری درخشان و از عنایات خداوند متعال در ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی بودند. ایشان از یاران مخلص حضرت امام خمینی (ره) به شمار می‌رفتند و در راه یاری رساندن به حضرت امام (ره) برای استقرار نظام اسلامی از هیچ کوششی فروگذار نکردند.

امام جمعه یزد با اشاره به ایثار و فداکاری این دو شهید بزرگوار افزود: این شهیدان عزیز همه چیز خود را برای انقلاب گذاشته بودند و تلاش‌ها و کوشش‌های بی‌نظیری داشتند. شهادتشان نیز تأثیر به سزایی در پیشبرد اهداف اسلام و انقلاب داشت.

وی با تأکید بر ایمان و اعتقاد راسخ این شهدا تصریح کرد: شهیدان رجایی و باهنر ایمان و اعتقاد بسیار بالایی داشتند. این جمله معروف از شهید رجایی که می‌فرماید: به نماز نگویید که کار دارم، به کار بگویید که نماز دارم”، گواهی بر عمق ایمان ایشان است.

نماینده ولی فقیه در استان یزد همچنین به جدیت و حساسیت شهیدان رجایی و باهنر در مسائل کاری و مدیریتی اشاره کرد و گفت: این عزیزان در انجام امور بسیار پرتلاش و حساس بودند و با جدیت و صداقت تمام برای مردم خدمت می‌کردند.

در پایان این دیدار، امام جمعه یزد بر لزوم الگوبرداری از سیره عملی شهیدان رجایی و باهنر تأکید کرد و بیان داشت: باید از این شهدای عزیز درس بگیریم، در کار‌ها جدی باشیم و مخلصانه به مردم خدمت کنیم و کار‌ها را نیز به نحو مطلوب انجام دهیم.

سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، همزمان با هفته دولت برای افتتاح ۷۳ پروژه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان یزد سفر کرده است.