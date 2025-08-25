به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ناظر گمرکات کردستان با اعلام این خبر گفت: در پنج ماهه نخست سال‌جاری میزان مبادلات تجاری از گمرکات استان دو میلیون و ۸۳ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد رشد داشته است.

فرامرز امیدی افزود: از این میزان مبادلات، ۶۷۲ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۵۱۸ میلیون دلار کالای صادراتی بوده که ۵۱۴ هزار تن آن به ارزش ۲۱۲ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده که از نظر ارزشی ۱۰ درصد و از لحاظ وزنی ۸ درصد رشد داشته است.

ناظر گمرکات کردستان میزان کالای واردات قطعی و برون موقت از کمرگات استان را ۵۶ هزار و ۷۶۰ تن به ارزش ۳۱۰ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: از این مقدار ۱۲ هزار و ۲۸۷ تن به ارزش ۱۳۷ میلوین دلار واردات قطعی بوده که از نظر ارزشی ۷۰ درصد و از نظر وزنی ۱۵ درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: گمرک باشماق به عنوان سومین مرز ترانزیتی کشور فعالیت داشته و در پنج ماهه نخست سال‌جاری مبادلات تجاری یک میلیون و ۳۲۴ هزار تن کالا تجارت مرزی به ارزش یک میلیارد و ۸۰۲ میلیون بوده که از نظر قبلی ۱۵ درصد کاهش داشته است. علت این کاهش محدودیت‌های ترانزیتی و ارسال کالا در جنگ ۱۲ روزه بود.

امیدی گفت: از این مقدار ۲۹۶ هزار تن کالا‌های ترانزیتی بوده که از مرز باشماق به کشور عراق صادر شده و از نظر وزنی ۳۲ درصد رشد داشته است.

وی درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی مرز باشماق یادآور شد: گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور، متولی اجرای قوانین گمرکی بوده و راهداری متولی اجرای زیرساخت‌هاست.

ناظر گمرکات کردستان با اشاره به اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی، عنوان کرد: این استان بیشترین ظرفیت را در بین استان‌های مرزی داشته و حدود ۳۰ درصد از واردات کالا به میزان ۵۴۰ میلیون دلار از کردستان بوده است.

امیدی افزود: در حال حاضر سه بازارچه غیررسمی خانم شیخان مریوان، مله خورد سروآباد و سیران‌بند بانه در استان فعال هستند و در پنج ماهه نخست سال‌جاری ۹ میلیون دلار واردات کالا از این مسیر‌ها صورت گرفته که از نظر ارزشی ۴ درصد و از لحاظ وزنی ۱۸۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.