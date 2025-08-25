پخش زنده
دانشگاه لرستان، میزبان کرسی علمی بررسی روندهای دینی در ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،روندهای دینی در ایران»، سهشنبه، 4 شهریور 1404 در دانشگاه لرستان برگزار خواهد شد.
این کرسی با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دبیرخانه کرسیهای علمی ترویجی، برگزار میشود.
در این کرسی، دکتر اردشیر منظمی، عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه لرستان، به عنوان ارائه دهنده اصلی به بررسی روندهای دینی در ایران خواهد پرداخت.
همچنین، دکتر شیرمحمد علیپور و دکتر مهرداد امیری، اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان، به عنوان صاحبنظران، مباحث را نقد و تحلیل خواهند کرد.
کرسی یاد شده، روز سهشنبه، از ساعت 11 تا 12:30 در سالن شهید میربهرسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان برگزار خواهد شد.
هدف اصلی این کرسی علمی، تقویت فضای گفتوگوی دانشگاهی، تحلیل علمی تحولات دینی و گشودن افقهای تازه در مطالعات اجتماعی و فرهنگی است.
این موضوع میتواند الهامبخش پژوهشهای تازه در حوزه دینپژوهی و علوم انسانی باشد.