هفتمین ایثارگر از استان اردبیل در سال ۱۴۰۴ جهت اهدای عضو به تهران اعزام شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر اسماعیل فرزانه، معاون درمان دانشگاه با اعلام این خبر گفت: زندهیاد نارنج کوهی حکیم قشلاقی، ۶۳ ساله، اهل و ساکن روستای حکیم قشلاقی اردبیل که بدنبال ادم مغزی در بخش ICU اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل بستری شده بود علیرغم مراقبتهای درمانی و وجود علائم مرگ مغزی و پس از تشخیص و تایید توسط متخصصین و کوردیناتورهای واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و با رضایت خانواده ایشان، شامگاه روز یکشنبه ۲ شهریورماه ۱۴۰۴ جهت اهدای عضو به بیمارستان امامخمینی (ره) تهران اعزام شد.
وی ضمن تسلیت به این خانواده ایثارگر و قدردانی از اقدام خداپسندانه آنها اظهارداشت: مرگ مغزی از بین رفتن تمام فعالیتهای مغز است و فرد دچار مرگ مغزی نمیبیند، نمیشنود، احساس درد ندارد و قادر به درک محیط اطراف خود نیست و در حقیقت این فرد فوت شده و تحت شرایط مکانیکی مراقبت ارگان میشود و بعد از تایید متخصصین و رضایت خانواده میتواند باعث نجات جان هشت بیمار نیازمند عضو پیوندی شود.