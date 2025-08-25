به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر اسماعیل فرزانه، معاون درمان دانشگاه با اعلام این خبر گفت: زنده‌یاد نارنج کوهی حکیم قشلاقی، ۶۳ ساله، اهل و ساکن روستای حکیم قشلاقی اردبیل که بدنبال ادم مغزی در بخش ICU اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل بستری شده بود علیرغم مراقبت‌های درمانی و وجود علائم مرگ مغزی و پس از تشخیص و تایید توسط متخصصین و کوردیناتور‌های واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و با رضایت خانواده ایشان، شامگاه روز یکشنبه ۲ شهریورماه ۱۴۰۴ جهت اهدای عضو به بیمارستان امام‌خمینی (ره) تهران اعزام شد.

وی ضمن تسلیت به این خانواده ایثارگر و قدردانی از اقدام خداپسندانه آنها اظهارداشت: مرگ مغزی از بین رفتن تمام فعالیت‌های مغز است و فرد دچار مرگ مغزی نمی‌بیند، نمی‌شنود، احساس درد ندارد و قادر به درک محیط اطراف خود نیست و در حقیقت این فرد فوت شده و تحت شرایط مکانیکی مراقبت ارگان می‌شود و بعد از تایید متخصصین و رضایت خانواده می‌تواند باعث نجات جان هشت بیمار نیازمند عضو پیوندی شود.