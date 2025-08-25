به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: پویش مهرحسینی برای ایران ازآغاز ماه محرم وهمزمان باسراسر کشور در خراسان جنوبی آغازشد وتا پایان ماه صفر ادامه داشت که ۴ هزارو ۳۳۵ نفر به مراکزخونگیری استان مراجعه کردند.

مهدیزاده با بیان اینکه ۳ هزار و ۳۳۰ نفر ازاین مراجعه کنندگان موفق به اهدای خون شدند افزود: ۲ هزارو ۳۳۷ نفر از مراجعه کنندگان، اهداکنندگان مستمر بودند و ۷۷۲ نفرهم برای اولین بار مراجعه کردند.

وی با اشاره به فعالیت ۴ مرکز ثابت خونگیری درشهرستان‌های بیرجند، قاین، طبس وفردوس گفت: دردیگر نقاط استان نیز، تیم‌های سیار خونگیری برای دسترسی بهترمردم فعال هستند.