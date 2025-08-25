به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به تداوم روند افزایشی دما در استان گفت: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی به سبب استمرار الگوهای پایدار و تقویت الگوهای تابستانی تا اواخر هفته جاری جوی آرام و پایدار در سطح استان حاکم خواهد بود که در برخی ساعات با وزش باد همراه خواهد شد.

سعید خلیلی افزود: بررسی الگوهای دمایی حاکی از روند افزایشی دما تا روز چهارشنبه ۵ شهریور در منطقه بوده که در مناطق کم ارتفاع نسبت به سایر مناطق محسوس‌تر خواهد بود.