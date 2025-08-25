پخش زنده
امروز: -
روند افزایش دما در آذربایجان غربی تداوم دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به تداوم روند افزایشی دما در استان گفت: براساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی به سبب استمرار الگوهای پایدار و تقویت الگوهای تابستانی تا اواخر هفته جاری جوی آرام و پایدار در سطح استان حاکم خواهد بود که در برخی ساعات با وزش باد همراه خواهد شد.
سعید خلیلی افزود: بررسی الگوهای دمایی حاکی از روند افزایشی دما تا روز چهارشنبه ۵ شهریور در منطقه بوده که در مناطق کم ارتفاع نسبت به سایر مناطق محسوستر خواهد بود.