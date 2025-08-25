به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز الیاسی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با سازمان جهاد کشاورزی استان، اعلام کرد: کشاورزان می‌توانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی محل فعالیت خود و دریافت حواله الکترونیکی، نسبت به تحویل سهمیه کود پاییزه از کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اقدام کنند.

وی بر لزوم جذب سریع سهمیه کودی ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی برای استان اشاره کرد و افزود: به تمامی کارگزاران و عاملان فروش تأکید شده است تا در اسرع وقت نسبت به خرید و تحویل کود‌های مورد نیاز کشاورزان تحت پوشش خود اقدام نمایند.

الیاسی گفت: این روند با پیگیری‌های مستمر، با سرعت و نظم مطلوبی در حال اجراست.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان توزیع به‌موقع کود‌های کشاورزی را عاملی مؤثر در افزایش بهره‌وری تولید محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی جامعه دانست و بیان کرد: «برنامه‌ریزی دقیق در فرآیند توزیع، از بروز ازدحام و مشکلات احتمالی، به‌ویژه در روز‌های اوج تقاضا، جلوگیری خواهد کرد.

الیاسی از کشاورزان خواست تا در اسرع وقت نسبت به تهیه و خرید سهمیه کودی مورد نیاز کشت‌های خود اقدام نمایند.