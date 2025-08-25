به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بهمنی، فرماندار زرین‌دشت با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اعلام کرد: اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی منطقه دارد و حجم سرمایه‌گذاری انجام شده، بی‌سابقه در تاریخ شهرستان است.

وی افزود: اعتبارات این طرح‌ها در حوزه‌های عمرانی و زیربنایی از جمله راه‌سازی و حمل‌ونقل، انرژی، بهسازی معابر روستایی و مسکن، بهداشت و درمان، کشاورزی و منابع طبیعی، خدمات شهری، صنایع و معادن و آموزش هزینه شده است.

فرماندار زرین‌دشت مهم‌ترین طرح‌های هفته دولت در این شهرستان را ساخت پنج کیلومتر باند دوم محور دولت‌آباد – حاجی‌آباد، آبرسانی به روستا‌های خلیل‌آباد و گلکویه، افتتاح مرحله نخست طرح کاهش بار خط مزایجان شامل ساخت ۲۲ کیلومتر شبکه فشار متوسط تا روستای دره‌شور، افتتاح طرح برق‌رسانی به طرح مسکن ملی، آغاز اجرای ۱۰ نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی و گازرسانی به روستای مزایجان عنوان کرد.