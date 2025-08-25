به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ متخصصان یک شرکت دانش بنیان در پارک فناوری پردیس توانستند با تولید داروی ضد سرطان ایبروتینیب، علاوه بر صرفه جویی ارزی برای کشور، عوارض نسل قبل دارو‌های درمان سرطان را بر طرف کنند.

به این ترتیب؛ ایران به جمع ۴ کشور نخست جهان در تولید مواد اولیه در ساخت یک داروی درمان سرطان پیوست. داروی ایبروتینیب، عوارض نسل قبل دارو‌های درمان سرطان ازجمله ریزش مو ضعف سیستم ایمنی را به همراه ندارد.