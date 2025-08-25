به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز اردبیل به منظور سهولت در صدور مجوز کسب و کار‌ها چند سالیست، با راه اندازی درگاه ملی مجوز‌ها شرایط مناسبی برای صاحبان مشاغل، کارآفرینان و مردم فراهم شده است.

از آغاز فعالیت این سامانه تاکنون ۱۲۶ هزار درخواست صدور مجوز کسب و کار در استان ثبت شده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل گفت: صدور مجوز کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوز‌ها در پنج‌ماهه اول امسال ۱۲ هزار و ۵۰۰ مورد بوده که در مقایسه با مدت مشابه ۱۰ درصد افزایش‌یافته است.

یعثوب نژادمحمد اظهار داشت: تاکنون، ۱۲ شرکت با سرمایه ۲۱۵ میلیون دلار در استان با اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در حال فعالیت و یا اجرا است.

وی افزود: در سال گذشته دو شرکت سرمایه­‌گذاری، شرکت سبلان خودرو مایوان (اتوبوس و مینی­بوس سازی) با سرمایه­‌گذار کره جنوبی و همچنین شرکت اطلس توران کاسپین در زمینه تولید اسیدآمینه و انواع کود شیمیایی مجموعاً با رقم ۹۲ میلیون دلار مجوز سرمایه­‌گذاری اخذ شده که با رشد چندین برابری نسبت به سال‌های قبل بی‌سابقه بوده و همچنین امسال هم برای مجوز سرمایه­‌گذاری سه شرکت خارجی، اقدامات لازم صورت‌گرفته است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل گفت: صدور مجوز کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوز‌ها در سال ۱۴۰۳، ۳۲ هزار و ۸۵۰ مورد بوده و در پنج‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ به تعداد ۱۲ هزار و ۵۰۰ مورد که ۹۸ درصد آنها در زمان قانونی صادر و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۰ درصد افزایش‌یافته است.

وی تصریح کرد: با مجموعه اقدامات و سیاست‌گذاری‌های صورت‌گرفته در استان اردبیل شاهد بهبود ۶ پله‌ای در حوزه فضای کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۴، و کسب امتیاز ۱۶/۶ و قرارگیری اردبیل در رتبه ۲۲ اُم کشور هستیم.