کیفرخواست بیش از ۷۵ درصد پروندههای مزدوران رژیم صهیونیستی در خصوص جنگ ۱۲ روزه در استان اصفهان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان، به همراه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در بازدید از مجموعه اجرای احکام کیفری مرکز استان، با اشاره به اهمیت اجرای احکام در دستگاه قضایی گفت: یکی از مهمترین مراحل دادرسی در دستگاه قضایی، مرحله اجرای احکام است که احقاق حق به صورت ملموس، عینی و عملی در آن محقق میشود.
حجت الاسلام اسدالله جعفری افزود:در پروندههایی که امکان اجرای سریع دارند، با تشکیل کارگروههای جلب با حضور نمایندگان واحد اجرای احکام و نیروهای انتظامی، روند اجرای احکام سرعت گرفته است.
وی با اشاره به الکترونیکی شدن مزایدهها در راستای سند تحول قضایی گفت: با فراگیر شدن مزایدهها در اجرای احکام کیفری و مدنی، با افزایش سرعت امور، رضایتمندی خوبی نیز ایجاد شده است.
رئیس کل دادگستری استان در خصوص پروندههای مزدوران رژیم اشغالگر قدس مربوط به جنگ ۱۲ روزه نیز افزود: حکم تعدادی از این پروندهها در مرحله تجدیدنظر یا تسلیم رأی قرار دارد و آرای قطعی به اجرای احکام انقلاب یا اجرای احکام کیفری ارجاع شده است و با سرعت و خارج از نوبت اجرا میشود.
حجت الاسلام جعفری گفت: بیش از سه چهارم پروندههای مربوط به مزدوران به مرحله صدور کیفرخواست رسیده است و مراحل بعدی رسیدگی نیز با سرعت و دقت اجرا میشود.