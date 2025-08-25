جنگل‌های روستا‌های بکان اقلید و دشتک مرودشت از روز شنبه در آتش می‌سوزد و تلاش نیرو‌های امدادی و مردمی برای مهار آتش‌سوزی تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آتش‌سوزی گسترده از ۲ روز پیش در سطح وسیعی از پوشش گیاهی جنگل‌های روستا‌های بکان اقلید و دشتک مرودشت آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

به گفته مسئولان منابع طبیعی، پوشش انبوه گیاهی، حجم بالای شعله‌ها و سخت‌گذر بودن منطقه، عملیات مهار آتش را با دشواری روبه‌رو کرده است. نیرو‌های مردمی و امدادی در منطقه حضور دارند و برای خاموش کردن آتش‌سوزی تلاش می‌کنند.

این منطقه زیستگاه اصلی خرس‌های قهوه‌ای است و ادامه آتش‌سوزی حیات این گونه کمیاب را تهدید می‌کند.

پوشش گیاهی جنگل‌های بکان و دشتک شامل درختان بنه، کهکم و بادام است که بخش زیادی از آنها در آتش از بین رفته است.