قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور گفت: بازدید از موزهها، پایگاههای میراثی و اماکن فرهنگیتاریخی تحت پوشش وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ، از امروز برای خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر و همچنین بانوان باردار با یک همراه ، رایگان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی دارابی گفت: در راستای اجرای سیاستهای جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، از امروز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴ بازدید از تمامی موزهها، پایگاههای میراثی و اماکن فرهنگیتاریخی تحت پوشش وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای خانوادههای پرجمعیت و همچنین زنان باردار رایگان خواهد بود.
وی افزود : بر اساس این ابلاغیه، خانوادههای مشمول میتوانند بدون محدودیت زمانی از این امکان بهرهمند شوند. همچنین مدیران موزهها و مجموعههای فرهنگیتاریخی موظفند تسهیلات لازم از جمله مسیرهای ویژه، نوبتدهی آسان و خدمات تسهیلگر را برای خانوادههای پرجمعیت و زنان باردار فراهم کنند.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور با تأکید بر اینکه این اقدام بخشی از مسئولیت فرهنگی و اجتماعی وزارتخانه است، گفت : جوانی جمعیت مأموریتی ، ملی است و بخش فرهنگ در خط مقدم حمایت از خانوادهها قرار دارد. اجرای این طرح گامی عملی در راستای مشارکت گستردهتر خانوادهها در بهرهمندی از میراث ارزشمند کشور خواهد بود.